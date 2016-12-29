Прокатные удостоверения: теперь и для спектаклей

Прокатные удостоверения теперь необходимо будет получать и для трансляций спектаклей в кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ.
Соответствующее постановление Правительства РФ от 21 декабря 2016
года ранее было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении, в частности, уточняются способы использования фильма, для которых нужно получать прокатное удостоверение. К уже существующим трём пунктам был добавлен ещё один – «показ фильма другими техническими способами».
«Имеется в виду, что прокатное удостоверение теперь необходимо будет получать, например, при демонстрациях в кинозалах трансляций оперных спектаклей, которые в последнее время получили широкое распространение»
, – отмечается в комментарии министерства.
В пресс-службе ведомства также уточнили, что подобные изменения не распространяются на показ фильма в онлайн-кинотеатрах.
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