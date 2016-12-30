Юрий Грымов назначен новым худруком московского театра «Модернъ»

Новым художественным руководителем Московского драматического театра «Модернъ»
был назначен Юрий Грымов
, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы. Контракт с Грымовым
заключён на три года. Его кандидатуру по рекомендации Совета художественных руководителей московских театров
одобрил председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
.
Режиссёр
заявил, что предложение возглавить театр стало для него неожиданностью. «Для меня всегда была интересна работа не в классическом театральном пространстве, а возможность сочетания разных форм и жанров»
, — подчеркнул Грымов. Он также добавил, что хочет привнести в театр нечто новое, «при этом бережно относясь к традициям, заложенным Светланой Враговой»
.
Ранее сообщалось, что Светлана Врагова
, которая основала театр «Модернъ»
и бессменно возглавляла его с 1988
года, была уволена департаментом культуры Москвы в начале декабря – в связи с нарушениями в хозяйственной и финансовой деятельности, как отмечают в ведомстве.
Юрий Грымов
– режиссёр театра и кино. Он ставил спектакли в Театре им. Вахтангова
, Театре им. Маяковского
, РАМТе
, Новой Опере
и на других площадках.
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