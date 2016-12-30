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Юрий Грымов назначен новым худруком московского театра «Модернъ»

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Новости театра >>
30 декабря 2016
Новым художественным руководителем Московского драматического театра «Модернъ» был назначен Юрий Грымов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы. Контракт с Грымовым заключён на три года. Его кандидатуру по рекомендации Совета художественных руководителей московских театров одобрил председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Юрий Грымов назначен новым худруком московского театра «Модернъ»

Режиссёр заявил, что предложение возглавить театр стало для него неожиданностью. «Для меня всегда была интересна работа не в классическом театральном пространстве, а возможность сочетания разных форм и жанров», — подчеркнул Грымов. Он также добавил, что хочет привнести в театр нечто новое, «при этом бережно относясь к традициям, заложенным Светланой Враговой».

Ранее сообщалось, что Светлана Врагова, которая основала театр «Модернъ» и бессменно возглавляла его с 1988 года, была уволена департаментом культуры Москвы в начале декабря – в связи с нарушениями в хозяйственной и финансовой деятельности, как отмечают в ведомстве.

Юрий Грымов – режиссёр театра и кино. Он ставил спектакли в Театре им. Вахтангова, Театре им. Маяковского, РАМТе, Новой Опере и на других площадках.
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"Модернъ"РАМТТеатр им. Вл. МаяковскогоТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр Новая Опера

фотографии >>
Юрий Грымов назначен новым худруком московского театра «Модернъ» фотографии
Юрий Грымов назначен новым худруком московского театра «Модернъ» фотографии
Юрий Грымов
Светлана Врагова
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