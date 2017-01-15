«Коляда-театр» приехал на гастроли в Москву

Всего в Москве, по словам режиссёра, будет представлено 39 спектаклей и восемь бесплатных мероприятий со входом по предварительной записи. Выступления пройдут в Центре «На Страстном» и «Боярских палатах» СТД.
«Мы не первый раз приезжаем в Москву, но на этот раз это самые масштабные гастроли в российской столице. Труппа «Коляда-театра» в составе 62 человек за 19 дней покажет в Москве 39 спектаклей и специальную программу, в рамках которой мой дочерний коллектив, Центр современной драматургии, представит пьесы уральских драматургов. Также будут показаны фильмы уральских кинорежиссёров о Екатеринбурге с участием моих артистов (Киноlook), а я представлю свой «Суп-театр», который c успехом играю вот уже лет 15 в Екатеринбурге», – рассказал Коляда.
В числе спектаклей, которые представит уральская труппа, знаменитые постановки «Гамлет», «Вишнёвый сад», «Король Лир», «Маскарад», а также шесть премьер, среди которых «Фальшивый купон», «Пиковая дама», «Старосветская любовь» и две современные пьесы — «Дыроватый камень» и «Концерт по мотивам оперетт». Спектакли по классике – это оригинальные пьесы Коляды, драматические фантазии по мотивам знаменитых произведений.
Николай Коляда: «Когда меня спрашивают, традиционное это или современное прочтение, я не понимаю этого вопроса. Я работаю по заповеди Станиславского, который говорил, что театр может быть либо живым, либо мёртвым. Так вот мой театр — очень современный, живой, с новым театральным языком, новым мышлением. Для меня главное, чтобы зритель жил вместе с нами тем, что происходит на сцене. Самое страшное – это скучный зрительный зал».
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