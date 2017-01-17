Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Спящую красавицу» покажут в кино

17 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
17 января 2017
Балет «Спящая красавица» в хореографии Юрия Григоровича, отметившего в начале января своё 90-летие, будет транслироваться в 50 кинотеатрах 39 российских городов в прямом эфире в рамках проекта ThеatreHD, организованного арт-объединением CoolConnections.

«Спящую красавицу» покажут в кино
фото: Алексей Куденко

Прямая трансляция из Большого театра состоится 22 января, а с 25 февраля начнутся показы в записи в городах, где из-за часового пояса прямая трансляция недоступна. Всего постановку покажут в 105 кинотеатрах 60 городов России.

«Спящая красавица», поставленная по мотивам сказки Шарля Перро на музыку Петра Чайковского, — один из шедевров балетной классики.

В главных ролях - солисты балета Большого театра Ольга Смирнова, Семён Чудин, Юлия Степанова и другие.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Жизель» покажут на большом экране
В Большом театре поставили «Билли Бадда»
Москвичам представят костюмы из Большого театра
персоны
Юрий Григорович
театры
Большой театр

фотографии >>
«Спящую красавицу» покажут в кино фотографии
«Спящую красавицу» покажут в кино фотографии
Юрий Григорович
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Свечников
15 января ушёл из жизни актёр Владимир Свечников.
Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эльдар Кулиев
14 января ушёл из жизни сценарист Эльдар Кулиев.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.
Григорий Антоненко
13 января ушёл из жизни актёр Григорий Антоненко.

День рождения >>

Роман Агеев
Александр Барановский
Владимир Васильев (II)
Владимир Вихров
Юрий Евсюков
Эльвира Жебертавичюте
Вадим Колганов
Марина Правкина
Владимир Чернышов
Виттория Бельведере
Зои Дешанель
Джим Керри
Флорин Пьерсик
Сильви Тестю
Бетти Уайт
Бенно Фюрманн
все родившиеся 17 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью