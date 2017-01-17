«Спящую красавицу» покажут в кино

Балет «Спящая красавица» в хореографии Юрия Григоровича, отметившего в начале января своё 90-летие, будет транслироваться в 50 кинотеатрах 39 российских городов в прямом эфире в рамках проекта ThеatreHD, организованного арт-объединением CoolConnections.
фото: Алексей Куденко
Прямая трансляция из Большого театра состоится 22 января, а с 25 февраля начнутся показы в записи в городах, где из-за часового пояса прямая трансляция недоступна. Всего постановку покажут в 105 кинотеатрах 60 городов России.
«Спящая красавица», поставленная по мотивам сказки Шарля Перро на музыку Петра Чайковского, — один из шедевров балетной классики.
В главных ролях - солисты балета Большого театра Ольга Смирнова, Семён Чудин, Юлия Степанова и другие.
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