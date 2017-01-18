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«Пятьдесят оттенков серого» превратят в мюзикл

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Новости театра >>
18 января 2017
Писательнице Э. Л. Джеймс предложили превратить свою самую продаваемую трилогию «Пятьдесят оттенков серого» в мюзикл.

«Пятьдесят оттенков серого» превратят в мюзикл

Театральные боссы ведут переговоры с Джеймс и уверены, что их ждёт большой успех.

В нашумевшей трилогии рассказывается история скромной студентки литературного факультета на северо-западе США. Анестейша живёт в американском Ванкувере вдвоём с подругой-сокурсницей Кэтрин (Кейт) Кавана. За неделю до выпускного в университете девушка, по просьбе заболевшей Кейт заменить её, едет в Сиэтл и берёт интервью у молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея. Интервью складывается не очень удачно, и Анастейша сомневается, что они когда-либо встретятся вновь. Неожиданно Грей появляется в хозяйственном магазине, где девушка работает продавцом, и покупает там кабельные стяжки, изоленту и верёвку. Их знакомство продолжается, Анастейша постепенно узнаёт о тайных сексуальных увлечениях богача, становится предметом его одержимости. Следующую поездку в Сиэтл она совершает уже на личном вертолёте миллиардера. И затем в статусе возлюбленной, преодолевая страхи и сомнения, постигает тайну «красной комнаты», обсуждает необычный договор и принимает участие в осуществлении шокирующих фантазий...

В 2015 году бестселлер экранизировала Сэм Тэйлор-Вуд. Главные роли сыграли в картине сыграли Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Они же появятся и в сиквеле «На пятьдесят оттенков темнее», который выйдет в прокат 9 февраля.
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«Пятьдесят оттенков серого» превратят в мюзикл фотографии
Э. Л. Джеймс
Э. Л. Джеймс
«Пятьдесят оттенков серого» превратят в мюзикл фотографии
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