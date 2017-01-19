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Сергей Безруков отметит день рождения Высоцкого

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Новости театра >>
19 января 2017
В день рождения Владимира Высоцкого, 25 января, в Московском Губернском театре состоится показ музыкального спектакля «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке худрука театра Сергея Безрукова.

Сергей Безруков отметит день рождения Высоцкого

В основе спектакля, созданного при участии Дома-музея В.С. Высоцкого, - воспоминания современников поэта, малоизвестные факты из его жизни, фрагменты из писем и дневников. Образ Высоцкого не отдан конкретному актёру, а возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен.

Сергей Безруков: «Этот спектакль – дань памяти великому таланту, гению – Владимиру Семёновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству. Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Моё и более старшие поколения выросли на его песнях. В моем детстве у всех были его пластинки, и не знать, и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети и те, кто придёт после нас».

В исполнении актёров Губернского театра прозвучат в постановке самые знаменитые песни и стихи Высоцкого: «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой чёрный человек», «Лирическая», «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие. Песни будут исполнены в разных жанрах — от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х — до абсолютно нового рок-звучания.
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Сергей Безруков отметит день рождения Высоцкого фотографии
Сергей Безруков отметит день рождения Высоцкого фотографии
Сергей Безруков отметит день рождения Высоцкого фотографии
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