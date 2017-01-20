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БДТ представит «Губернатора»

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Новости театра >>
20 января 2017
На Основной сцене БДТ 21, 22 января и 4, 5 февраля состоится премьера спектакля Андрея Могучего «Губернатор» по одноимённому рассказу Леонида Андреева.

БДТ представит «Губернатора»

Андреев написал «Губернатора» в 1905 года после разгона шествия 9 января — «Кровавого воскресенья» — и резонансных убийств московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича и уфимского губернатора, Николая Модестовича Богдановича.

По сюжету градоначальника, приказавшего стрелять по толпе рабочих, гложет ожидание неизбежной расплаты. В его голове бесконечно прокручиваются события, которые привели к трагедии, и он ведёт постоянный диалог с собственной совестью. Предчувствие неотвратимости смерти, экзистенциальное одиночество, беззащитность перед лицом обречённости открывают в губернаторе человека.

За оформление постановки отвечают художник-постановщик Александр Шишкин и художник по костюмам Сергей Илларионов. В спектакле можно услышать музыку Олега Каравайчука и фрагменты из «Симфонии гудков» Арсения Авраамова. В главной роли — Дмитрий Воробьёв, а текст от автора читает Василий Реутов.
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БДТ представит «Губернатора» фотографии
БДТ представит «Губернатора» фотографии
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