БДТ представит «Губернатора»

На Основной сцене БДТ 21
, 22 января
и 4
, 5 февраля
состоится премьера спектакля Андрея Могучего «Губернатор»
по одноимённому рассказу Леонида Андреева
.
Андреев
написал «Губернатора»
в 1905 года после разгона шествия 9 января — «Кровавого воскресенья» — и резонансных убийств московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича и уфимского губернатора, Николая Модестовича Богдановича.
По сюжету градоначальника, приказавшего стрелять по толпе рабочих, гложет ожидание неизбежной расплаты. В его голове бесконечно прокручиваются события, которые привели к трагедии, и он ведёт постоянный диалог с собственной совестью. Предчувствие неотвратимости смерти, экзистенциальное одиночество, беззащитность перед лицом обречённости открывают в губернаторе человека.
За оформление постановки отвечают художник-постановщик Александр Шишкин
и художник по костюмам Сергей Илларионов
. В спектакле можно услышать музыку Олега Каравайчука и фрагменты из «Симфонии гудков» Арсения Авраамова
. В главной роли — Дмитрий Воробьёв
, а текст от автора читает Василий Реутов
.
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