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Марк Розовский обратился к творчеству Василия Шукшина

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Новости театра >>
21 января 2017
21 и 22 января московский театр «У Никитских ворот» на Старой сцене представит первую премьеру нового года - спектакль «… и Цирк!!!» по рассказу Василия Шукшина «Чередниченко и цирк» в постановке художественного руководителя театра Марка Розовского, который также написал пьесу по данному произведению, обозначив жанр как «весёлое представление с грехом пополам».

Марк Розовский обратился к творчеству Василия Шукшина

«… и Цирк!!!» является первым в театре «У Никитских ворот» сценическим воплощением шукшинского рассказа, который, по словам режиссёра, незабываем и нужен сегодня.

Марк Розовский: «Рассказ Василия Шукшина "Чередниченко и цирк" мне представляется шедевром, этаким "бриллиантиком" в труднейшем коротком жанре русской литературы. Поэтому, наверное, вместе с командой наших отменных актёров я и сделал сценическую версию этой истории, где живые человеческие характеры, их, казалось бы, алогичное проявление во внезапно возникших обстоятельствах, а также сдобренное блистательным юмором анекдотическое действие — все это вместе взятое и есть тот самый театр жизни, точнее, театр правды жизни, которой так истово, так последовательно служил своим творчеством наш знаменитый автор, бывший к тому же сам незаурядным актёром.
Шукшин знает и любит этих простых, своих с виду, а на самом деле очень не простых, забавных людей из русской глубинки: их обаяние узнаваемо, их судьбы затейливы, их поступки трагикомичны».

В спектакле заняты актёры театра Юрий Голубцов, Владимир Давиденко, Александр Панин, Яна Прыжанкова, Ольга Агеева и Вера Макарова. Над постановкой также потрудились Владимир Медвецкий (автор сценографии и видео), Александр Макаров (постановщик цирковых номеров) и Евгения Шульц (художник по костюмам).
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театры
Театр "У Никитских Ворот"

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Марк Розовский обратился к творчеству Василия Шукшина фотографии
Марк Розовский обратился к творчеству Василия Шукшина фотографии
Марк Розовский обратился к творчеству Василия Шукшина фотографии
Василий Шукшин
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