«Ленком» в 1500-й раз показал рок-оперу «Юнона и Авось»

Вчера известный столичный театр «Ленком»
в 1500-й раз показал легендарную рок-оперу «Юнона и Авось»
, чьё самое первое представление состоялось более 35
лет назад - 8 июля 1981
года.
В пресс-службе театра отметили, что «именно этот день считается днём рождения спектакля, поведавшего со сценических подмостков пронзительную историю любви русского графа-путешественника Николая Резанова и дочери губернатора Калифорнии Кончиты. С тех пор "Юнона и Авось" неизменно собирает полные залы».
Вчерашнее представление также прошло с аншлагом.
Спектакль пользуется успехом благодаря поэзии Андрея Вознесенского
, музыке Алексея Рыбникова
, декорациям Олега Шейнциса
, хореографии Владимира Васильева
, постановке Марка Захарова
и, конечно же, исполнителям главных ролей.
Первый состав возглавляли несравненные Николай Караченцов
и Елена Шанина
. За 35 лет существования постановки через неё прошли более 300
артистов, членов постановочной группы, технического и административного персонала. В настоящий момент главные роли в рок-опере исполняют Дмитрий Певцов
и Александра Волкова
. Есть у спектакля и бессменный исполнитель - вокалист ленкомовского ансамбля «Аракс», заслуженный артист РФ Александр Садо
участвовал во всех показах «Юноны и Авось»
.
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