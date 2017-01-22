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«Ленком» в 1500-й раз показал рок-оперу «Юнона и Авось»

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Новости театра >>
22 января 2017
Вчера известный столичный театр «Ленком» в 1500-й раз показал легендарную рок-оперу «Юнона и Авось», чьё самое первое представление состоялось более 35 лет назад - 8 июля 1981 года.

«Ленком» в 1500-й раз показал рок-оперу «Юнона и Авось»

В пресс-службе театра отметили, что «именно этот день считается днём рождения спектакля, поведавшего со сценических подмостков пронзительную историю любви русского графа-путешественника Николая Резанова и дочери губернатора Калифорнии Кончиты. С тех пор "Юнона и Авось" неизменно собирает полные залы». Вчерашнее представление также прошло с аншлагом.

Спектакль пользуется успехом благодаря поэзии Андрея Вознесенского, музыке Алексея Рыбникова, декорациям Олега Шейнциса, хореографии Владимира Васильева, постановке Марка Захарова и, конечно же, исполнителям главных ролей.

Первый состав возглавляли несравненные Николай Караченцов и Елена Шанина. За 35 лет существования постановки через неё прошли более 300 артистов, членов постановочной группы, технического и административного персонала. В настоящий момент главные роли в рок-опере исполняют Дмитрий Певцов и Александра Волкова. Есть у спектакля и бессменный исполнитель - вокалист ленкомовского ансамбля «Аракс», заслуженный артист РФ Александр Садо участвовал во всех показах «Юноны и Авось».
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Владимир Васильев (IV)Андрей ВознесенскийАлександра ВолковаМарк ЗахаровНиколай КараченцовДмитрий ПевцовАлексей РыбниковАлександр СадоЕлена ШанинаОлег Шейнцис
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фотографии >>
«Ленком» в 1500-й раз показал рок-оперу «Юнона и Авось» фотографии
«Ленком» в 1500-й раз показал рок-оперу «Юнона и Авось» фотографии
«Ленком» в 1500-й раз показал рок-оперу «Юнона и Авось» фотографии
«Ленком» в 1500-й раз показал рок-оперу «Юнона и Авось» фотографии
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