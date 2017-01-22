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Тибетскую книгу мёртвых перенесли на театральную сцену

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Новости театра >>
22 января 2017
В рамках выставки «Мир-театр. Архитектура и сценография в России» с 7 по 15 февраля в московском Музее архитектуры им. А.В. Щусева Инженерный театр АХЕ (Санкт-Петербург) впервые в столице покажет серию спектаклей «Между двумя», основанную на Тибетской книге мертвых «Бардо Тхёдол».

Тибетскую книгу мёртвых перенесли на театральную сцену

Постановка представляет собой исследование постмортальных состояний, описанных в литературном памятнике IIX века. При этом «Между двумя» не является пересказом текста книги или его красочной иллюстрацией. Эпизоды, составляющие каркас спектаклей, — это скорее нелинейный набор ассоциаций на тему смерти и загробной жизни, описываемой в книге. Посредством своего уникального театрального языка, сформированного за четверть века, участники АХЕ выстраивают на сцене другую реальность, подлинную и единую, и увлекают в неё зрителя. Авторы «Между двумя» убеждены, что спектакль-рефлексия о смерти должен быть максимально живым. Во-первых, это проявляется в жанровом разнообразии каждого из показов. Здесь сталкиваются новая «новая драма», инсталляция, перформанс, танец, пение, мистерия, маскарад и прочие художественные практики. Во-вторых, сама конструкция «Между двумя» подвижна и изменчива. Серии показов каждый раз могут быть составлены из разных эпизодов и адаптированы под любую площадку.

Для реализации такого масштабного проекта понадобилось создать целую серию спектаклей. На сегодняшний день это пять самостоятельных спектаклей, пронзённых единым стилистическим и стенографическим решением: «Между двумя. Суд. Шесть миров» (показ - 7 февраля, 19.00), «Между двумя. Кармическая буря» (9 февраля, 19.00), «Между двумя. Преддверие» (11 февраля, 19.00), «Между двумя. Выбор чрева» (13 февраля, 19.00) и «Между двумя. Самовоплощение» (15 февраля, 19.00). Спектакли сконструированы таким образом, что декорации физически деформируясь, дробясь и уничтожаясь, переходят из постановки в постановку. Среди прочих, каждый спектакль по-своему раскрывает проблему взаимодействия с пространством, как с партнёром.

Экспозиционное пространство выставки будет поделено на 2 зоны: театральную и выставочную. В театральной зрители могут видеть постоянный процесс работы над спектаклем: монтаж декораций, установку сета, репетиции, сами спектакли. В выставочной зоне из декораций, реквизита, костюмов, масок и кукол будет создана ежедневно меняющаяся инсталляция «Среда Бардо Тодол». Тем самым зритель окажется внутри метаспектакля «Между двумя» и получит возможность пережить необычный чувственный опыт. Стоимость спектаклей: при покупке до 22 января включительно – 900 р., после 22 января – 1200 р. Билеты можно приобрести в кассе музея.
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Русский инженерный театр «АХЕ»

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Тибетскую книгу мёртвых перенесли на театральную сцену фотографии
Тибетскую книгу мёртвых перенесли на театральную сцену фотографии
Тибетскую книгу мёртвых перенесли на театральную сцену фотографии
Тибетскую книгу мёртвых перенесли на театральную сцену фотографии
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