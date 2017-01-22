Тибетскую книгу мёртвых перенесли на театральную сцену

В рамках выставки «Мир-театр. Архитектура и сценография в России»
с 7 по 15 февраля
в московском Музее архитектуры им. А.В. Щусева Инженерный театр АХЕ
(Санкт-Петербург) впервые в столице покажет серию спектаклей «Между двумя»
, основанную на Тибетской книге мертвых «Бардо Тхёдол»
.
Постановка представляет собой исследование постмортальных состояний, описанных в литературном памятнике IIX века. При этом «Между двумя» не является пересказом текста книги или его красочной иллюстрацией. Эпизоды, составляющие каркас спектаклей, — это скорее нелинейный набор ассоциаций на тему смерти и загробной жизни, описываемой в книге. Посредством своего уникального театрального языка, сформированного за четверть века, участники АХЕ выстраивают на сцене другую реальность, подлинную и единую, и увлекают в неё зрителя. Авторы «Между двумя» убеждены, что спектакль-рефлексия о смерти должен быть максимально живым. Во-первых, это проявляется в жанровом разнообразии каждого из показов. Здесь сталкиваются новая «новая драма», инсталляция, перформанс, танец, пение, мистерия, маскарад и прочие художественные практики. Во-вторых, сама конструкция «Между двумя» подвижна и изменчива. Серии показов каждый раз могут быть составлены из разных эпизодов и адаптированы под любую площадку.
Для реализации такого масштабного проекта понадобилось создать целую серию спектаклей. На сегодняшний день это пять самостоятельных спектаклей, пронзённых единым стилистическим и стенографическим решением: «Между двумя. Суд. Шесть миров»
(показ - 7 февраля, 19.00), «Между двумя. Кармическая буря»
(9 февраля, 19.00), «Между двумя. Преддверие»
(11 февраля, 19.00), «Между двумя. Выбор чрева»
(13 февраля, 19.00) и «Между двумя. Самовоплощение»
(15 февраля, 19.00). Спектакли сконструированы таким образом, что декорации физически деформируясь, дробясь и уничтожаясь, переходят из постановки в постановку. Среди прочих, каждый спектакль по-своему раскрывает проблему взаимодействия с пространством, как с партнёром.
Экспозиционное пространство выставки будет поделено на 2 зоны: театральную и выставочную. В театральной зрители могут видеть постоянный процесс работы над спектаклем: монтаж декораций, установку сета, репетиции, сами спектакли. В выставочной зоне из декораций, реквизита, костюмов, масок и кукол будет создана ежедневно меняющаяся инсталляция «Среда Бардо Тодол». Тем самым зритель окажется внутри метаспектакля «Между двумя» и получит возможность пережить необычный чувственный опыт. Стоимость спектаклей: при покупке до 22 января включительно – 900
р., после 22 января – 1200
р. Билеты можно приобрести в кассе музея.
обсуждение >>