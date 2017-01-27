Алеся Маньковская сыграет «Тюремного психолога» в Центральном доме актёра

2 февраля
в Центральном доме актёра
певица, композитор и педагог Алеся Маньковская
представит моноспектакль «Тюремный психолог»
. Событие пройдёт в рамках серии акций, посвященных 10
-летию со дня памяти супруга артистки — поэта, переводчика, философа, издателя, автора большинства хитов группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева
.
«Тюремный психолог»
— это история женщины, которая считала, что встретила настоящую любовь, и была вероломно обманута. Казалось бы, с сотнями женщин случается то же самое. Но автор Елена Исаева
, актриса Алеся Маньковская
и режиссёр Константин Каменский
показывают зрителю ужасную историю о зависимости от любимого человека и о том, до чего она может довести.
Пьеса написана с использованием приёмов жанра вербатим. Главная героиня – тюремный психолог, работающий с серьёзными преступниками, виртуозно разоблачающая их на своих сеансах, вдруг сама оказывается по ту сторону баррикад. Автор собрал документальный материал в колониях, изучил работу тюремного психолога в России и во Франции, и на основе документальных фактов сложилась эта история, понятная женщине в любой стране мира. Пьеса стала ярким событием фестиваля моноспектаклей «Актёр & коврик»
в Калуге: там работа Алеси Маньковской
была отмечена как лучшая женская роль.
2 февраля
в Центральном доме актёра
состоится сразу два показа спектакля: первый – в 17.00
, второй – в 19.30
.
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