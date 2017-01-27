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Алеся Маньковская сыграет «Тюремного психолога» в Центральном доме актёра

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Новости театра >>
27 января 2017
2 февраля в Центральном доме актёра певица, композитор и педагог Алеся Маньковская представит моноспектакль «Тюремный психолог». Событие пройдёт в рамках серии акций, посвященных 10-летию со дня памяти супруга артистки — поэта, переводчика, философа, издателя, автора большинства хитов группы «Наутилус Помпилиус» Ильи Кормильцева.

Алеся Маньковская сыграет «Тюремного психолога» в Центральном доме актёра

«Тюремный психолог» — это история женщины, которая считала, что встретила настоящую любовь, и была вероломно обманута. Казалось бы, с сотнями женщин случается то же самое. Но автор Елена Исаева, актриса Алеся Маньковская и режиссёр Константин Каменский показывают зрителю ужасную историю о зависимости от любимого человека и о том, до чего она может довести.

Пьеса написана с использованием приёмов жанра вербатим. Главная героиня – тюремный психолог, работающий с серьёзными преступниками, виртуозно разоблачающая их на своих сеансах, вдруг сама оказывается по ту сторону баррикад. Автор собрал документальный материал в колониях, изучил работу тюремного психолога в России и во Франции, и на основе документальных фактов сложилась эта история, понятная женщине в любой стране мира. Пьеса стала ярким событием фестиваля моноспектаклей «Актёр & коврик» в Калуге: там работа Алеси Маньковской была отмечена как лучшая женская роль.

2 февраля в Центральном доме актёра состоится сразу два показа спектакля: первый – в 17.00, второй – в 19.30.
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персоны
Елена ИсаеваАлеся Маньковская

фотографии >>
Алеся Маньковская сыграет «Тюремного психолога» в Центральном доме актёра фотографии
Алеся Маньковская сыграет «Тюремного психолога» в Центральном доме актёра фотографии
Алеся Маньковская сыграет «Тюремного психолога» в Центральном доме актёра фотографии
Алеся Маньковская
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№ 1
Lexx   27.01.2017 - 22:08
... Здесь есть фразы, которые могут показать, что ее "переход" был закономерен. Не хочу навязывать ответ, хочу спросить у читателей: какие, по Вашему мнению? ) читать далее>>
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