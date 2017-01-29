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Министерство культуры создало рабочую группу по разрешению театральных вопросов

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29 января 2017
При Минкульте создана рабочая группа, которая будет решать различные, в том числе конфликтные, вопросы в театральной среде, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Мединский.

Министерство культуры создало рабочую группу по разрешению театральных вопросов

В текущем году в состав группы вошли художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок и другие театральные деятели. Состав рабочей группы будет меняться каждый год.

В ведомстве заметили, что рабочая группа будет выражать общую позицию и готовить предложения, в том числе, возможно, и кадрового характера, когда это будет касаться назначений художественных руководителей, главных режиссёров, директоров театров. Кроме того, на обсуждение будут выноситься конфликтные вопросы, которые будут обсуждаться в свободном режиме, а также пути их решения.

«Ведомство и до этого консультировалось с СТД, однако теперь это взаимодействие будет формализовано. Последнее слово, безусловно, останется за учредителем, то есть за министерством, однако теперь оно будет основываться на консультациях и рекомендациях рабочей группы. Некоторые аспекты создания комиссии всё ещё обсуждаются», – сообщили в пресс-службе Минкульта.

Валерий Фокин

Идею создать специальный совет для обсуждения спорных вопросов, связанных с театральными постановками, озвучил худрук Александринского театра Валерий Фокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и президентского Совета по русскому языку.

Владимир Мединский отметил, что задачи конфликтной комиссии с участием авторитетных руководителей театров должны быть гораздо шире, чем решение внутриотраслевых споров. Он пояснил, что создающийся совет, в частности, будет вырабатывать рекомендации по развитию театрального дела и театрального образования.
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