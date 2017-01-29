Министерство культуры создало рабочую группу по разрешению театральных вопросов

При Минкульте
создана рабочая группа, которая будет решать различные, в том числе конфликтные, вопросы в театральной среде, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Мединский
.
В текущем году в состав группы вошли художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
, генеральный директор Большого театра Владимир Урин
, председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин
, художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов
, директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок
и другие театральные деятели. Состав рабочей группы будет меняться каждый год.
В ведомстве заметили, что рабочая группа будет выражать общую позицию и готовить предложения, в том числе, возможно, и кадрового характера, когда это будет касаться назначений художественных руководителей, главных режиссёров, директоров театров. Кроме того, на обсуждение будут выноситься конфликтные вопросы, которые будут обсуждаться в свободном режиме, а также пути их решения.
«Ведомство и до этого консультировалось с СТД, однако теперь это взаимодействие будет формализовано. Последнее слово, безусловно, останется за учредителем, то есть за министерством, однако теперь оно будет основываться на консультациях и рекомендациях рабочей группы. Некоторые аспекты создания комиссии всё ещё обсуждаются»
, – сообщили в пресс-службе Минкульта.
Идею создать специальный совет для обсуждения спорных вопросов, связанных с театральными постановками, озвучил худрук Александринского театра Валерий Фокин
на совместном заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и президентского Совета по русскому языку.
Владимир Мединский отметил, что задачи конфликтной комиссии с участием авторитетных руководителей театров должны быть гораздо шире, чем решение внутриотраслевых споров. Он пояснил, что создающийся совет, в частности, будет вырабатывать рекомендации по развитию театрального дела и театрального образования.
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