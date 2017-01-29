Министерство культуры создало рабочую группу по разрешению театральных вопросов

анонс

2 февраля состоится сразу два показа моноспектакля в жанре вербатим.

Алеся Маньковская сыграет «Тюремного психолога» в Центральном доме актёра

Тибетскую книгу мёртвых перенесли на театральную сцену

22 января

«Ленком» в 1500-й раз показал рок-оперу «Юнона и Авось»

Премьера легендарного спектакля состоялась более 35 лет назад.