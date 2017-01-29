Программу «Золотая Маска в кино» покажут в 60 городах России

Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска»
и арт-объединение CoolConnection при поддержке Министерства культуры РФ представляют программу «Золотая Маска в кино»
, в рамках которой трансляции спектаклей пройдут в 60
городах России, сообщили в пресс-службе «Золотой Маски».
В европейской части России и Уральском регионе публика получит возможность смотреть постановки в режиме реального времени, параллельно со зрителями в залах столичных театров. В других регионах спектакли будут показаны в записи.
В программе – две постановки, номинированные на премию «Золотая Маска» сразу в нескольких категориях, и два лауреата премии. Зрители увидят балет Екатеринбургского театра оперы и балета «Ромео и Джульетта»
в постановке Вячеслава Самодурова
(17 февраля
) и «Грозу»
режиссёра Андрея Могучего
в БДТ им. Товстоногова
(2 апреля
). В ретроспективной части программы – спектакль Льва Додина «Жизнь и судьба»
в МДТ
(22 марта
) и постановка Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа»
в «Мастерской Петра Фоменко»
(14 апреля
).
«Мы рады, что в этом году получили возможность включить в афишу проекта спектакли, ставшие событиями прошлых лет и до сих пор сохранившие обаяние и блеск. Наряду с новейшими постановками, выдвинутыми на премию «Золотая Маска – 2017», они составляют программу кинопоказов, на которую мы с гордостью приглашаем всех поклонников театра»
, – цитирует пресс-служба слова директора фестиваля Марии Ревякиной
.
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