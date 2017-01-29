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Программу «Золотая Маска в кино» покажут в 60 городах России

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Новости театра >>
29 января 2017
Национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» и арт-объединение CoolConnection при поддержке Министерства культуры РФ представляют программу «Золотая Маска в кино», в рамках которой трансляции спектаклей пройдут в 60 городах России, сообщили в пресс-службе «Золотой Маски».

«Ромео и Джульетта», Екатеринбургский театр оперы и балета

В европейской части России и Уральском регионе публика получит возможность смотреть постановки в режиме реального времени, параллельно со зрителями в залах столичных театров. В других регионах спектакли будут показаны в записи.

В программе – две постановки, номинированные на премию «Золотая Маска» сразу в нескольких категориях, и два лауреата премии. Зрители увидят балет Екатеринбургского театра оперы и балета «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова (17 февраля) и «Грозу» режиссёра Андрея Могучего в БДТ им. Товстоногова (2 апреля). В ретроспективной части программы – спектакль Льва Додина «Жизнь и судьба» в МДТ (22 марта) и постановка Петра Фоменко «Война и мир. Начало романа» в «Мастерской Петра Фоменко» (14 апреля).

«Мы рады, что в этом году получили возможность включить в афишу проекта спектакли, ставшие событиями прошлых лет и до сих пор сохранившие обаяние и блеск. Наряду с новейшими постановками, выдвинутыми на премию «Золотая Маска – 2017», они составляют программу кинопоказов, на которую мы с гордостью приглашаем всех поклонников театра», – цитирует пресс-служба слова директора фестиваля Марии Ревякиной.
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фотографии >>
Программу «Золотая Маска в кино» покажут в 60 городах России фотографии
«Война и мир. Начало романа», «Мастерская Петра Фоменко»
«Жизнь и судьба», Малый драматический театр - Театр Европы
«Гроза», БДТ им. Товстоногова
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