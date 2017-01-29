Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей

29 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
29 января 2017
Правительство РФ в текущем году предусмотрело в бюджете 300 миллионов рублей на поддержку сельских клубов и 670 миллионов рублей на поддержку театров в небольших населённых пунктах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей

«В бюджете на 2017 год заложены средства, сегодня мы впервые распределяем деньги именно на развитие культурно-досуговой сети в сельской местности. В этом году их получат 19 регионов, на сельские клубы выделяется около 300 миллионов рублей», — сказал Медведев, открывая заседание правительства в четверг.

«Кроме того, дополнительно поддерживаем муниципальные театры, которые работают в малых городах, там, где количество проживающих менее 300 тысяч человек, потому что столицы регионов обычно сами находят подобные средства и в общем и целом там положение с театрами нормальное. А вот таких театров по нашей стране, небольших населенных пунктов в стране сейчас 158, мы выделяем на обновление материально-технической базы и на поддержку творческой деятельности 670 миллионов рублей. Эти средства получат театры из 56 регионов», – добавил премьер.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

фотографии >>
Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей фотографии
Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей фотографии
Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей фотографии
Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

День рождения >>

Шарунас Банявичюс
Юрий Волков
Ольга Герасимова (II)
Ирина Гордина
Вадим Жук
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Хайди Брюль
Дороти Малоун
Цветана Манева
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью