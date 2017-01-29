Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей

Правительство РФ в текущем году предусмотрело в бюджете 300
миллионов рублей на поддержку сельских клубов и 670
миллионов рублей на поддержку театров в небольших населённых пунктах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
.
«В бюджете на 2017 год заложены средства, сегодня мы впервые распределяем деньги именно на развитие культурно-досуговой сети в сельской местности. В этом году их получат 19 регионов, на сельские клубы выделяется около 300 миллионов рублей»
, — сказал Медведев, открывая заседание правительства в четверг.
«Кроме того, дополнительно поддерживаем муниципальные театры, которые работают в малых городах, там, где количество проживающих менее 300 тысяч человек, потому что столицы регионов обычно сами находят подобные средства и в общем и целом там положение с театрами нормальное. А вот таких театров по нашей стране, небольших населенных пунктов в стране сейчас 158, мы выделяем на обновление материально-технической базы и на поддержку творческой деятельности 670 миллионов рублей. Эти средства получат театры из 56 регионов»
, – добавил премьер.
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