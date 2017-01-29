Сельские театры и клубы в 2017 году получат в общей сложности около миллиарда рублей

Правительство РФ в текущем году предусмотрело в бюджетемиллионов рублей на поддержку сельских клубов имиллионов рублей на поддержку театров в небольших населённых пунктах, заявил премьер-министр РФ, — сказал Медведев, открывая заседание правительства в четверг., – добавил премьер.