Элтон Джон напишет для Бродвея мюзикл «Дьявол носит Prada»

Британский композитор и певец Элтон Джон
совместно с драматургом Полом Рудником
(«Степфордские жены»
) будет работать над созданием мюзикла «Дьявол носит Prada»
для Бродвея.
«Я большой поклонник книги и фильма, а также фанат мира моды. Не могу дождаться момента, когда смогу вонзить свои «музыкальные зубы» в этот ломоть поп-культуры. Думаю, что поставить «Дьявол носит Prada» для музыкального театра будет крайне интересно»
, – цитирует слова Элтона Джона
The Wrap.
Мюзикл будет поставлен по одноимённому роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер
, в котором рассказывается история ассистентки редактора в одном из крупнейших модных журналов. В 2006
году по этому роману был снят фильм
, главные роли в котором исполнили Мерил Стрип
и Энн Хэтэуэй
.
Дата премьеры спектакля и актёрский состав пока не известны.
обсуждение >>