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Элтон Джон напишет для Бродвея мюзикл «Дьявол носит Prada»

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Новости театра >>
30 января 2017
Британский композитор и певец Элтон Джон совместно с драматургом Полом Рудником («Степфордские жены») будет работать над созданием мюзикла «Дьявол носит Prada» для Бродвея.

Элтон Джон напишет для Бродвея мюзикл «Дьявол носит Prada»

«Я большой поклонник книги и фильма, а также фанат мира моды. Не могу дождаться момента, когда смогу вонзить свои «музыкальные зубы» в этот ломоть поп-культуры. Думаю, что поставить «Дьявол носит Prada» для музыкального театра будет крайне интересно», – цитирует слова Элтона Джона The Wrap.

Мюзикл будет поставлен по одноимённому роману-бестселлеру Лорен Вайсбергер, в котором рассказывается история ассистентки редактора в одном из крупнейших модных журналов. В 2006 году по этому роману был снят фильм, главные роли в котором исполнили Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Дата премьеры спектакля и актёрский состав пока не известны.
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Элтон Джон напишет для Бродвея мюзикл «Дьявол носит Prada» фотографии
Кадр из к/ф «Дьявол носит Prada»
Кадр из к/ф «Дьявол носит Prada»
Элтон Джон напишет для Бродвея мюзикл «Дьявол носит Prada» фотографии
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