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Вышел альбом с песнями из «Золушки»

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Новости театра >>
31 января 2017
В январе поступил в продажу альбом с композициями из мюзикла «Золушка» на русском языке, в котором представлены 14 песенных хитов из спектакля в исполнении звёзд мюзикла в сопровождении оркестра. Все песни записаны в формате live.

Вышел альбом с песнями из «Золушки»

Авторы мюзикла - композитор Ричард Роджерс и поэт Оскар Хаммерстайн. В записи можно услышать песни в исполнении Юлии Ивы (Золушка), Павла Лёвкина (Принц Тофер), Елены Чарквиани (Фея-Крестная), Алёны Хмельницкой (Мадам), Игоря Портного (Лорд Пинклтон), Екатерины Варковой и Татьяны Кулаковой (сёстры Габриэлла и Шарлотта). Бонус-треком в альбоме представлен лирический дуэт «Ты прекрасней любого сна» в исполнении Наталии Быстровой и Павла Лёвкина.

Дмитрий Богачёв, продюсер мюзикла, глава компании «Стейдж Энтертейнмент»: «Песни из «Золушки» нравятся не только взрослым, но и нашим маленьким зрителям, которые продолжают их напевать после спектакля. Когда мы с дочками едем в машине, я включаю диск «Золушка», и любая поездка превращается в праздник. Прекрасная классическая музыка в исполнении лучших артистов и оркестра помогает прививать ребенку хороший музыкальный вкус. И конечно, диск «Золушка» украсит коллекцию каждого меломана и поклонника жанра мюзикл!»

Альбом с песнями из «Золушки» можно приобрести в кассах театров «Россия» и МДМ, а также заказать на официальном сайте.
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Вышел альбом с песнями из «Золушки» фотографии
Вышел альбом с песнями из «Золушки» фотографии
Вышел альбом с песнями из «Золушки» фотографии
Вышел альбом с песнями из «Золушки» фотографии
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