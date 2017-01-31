Вышел альбом с песнями из «Золушки»

В январе поступил в продажу альбом с композициями из мюзикла «Золушка»
на русском языке, в котором представлены 14
песенных хитов из спектакля в исполнении звёзд мюзикла в сопровождении оркестра. Все песни записаны в формате live.
Авторы мюзикла - композитор Ричард Роджерс
и поэт Оскар Хаммерстайн
. В записи можно услышать песни в исполнении Юлии Ивы
(Золушка), Павла Лёвкина
(Принц Тофер), Елены Чарквиани
(Фея-Крестная), Алёны Хмельницкой
(Мадам), Игоря Портного
(Лорд Пинклтон), Екатерины Варковой
и Татьяны Кулаковой
(сёстры Габриэлла и Шарлотта). Бонус-треком в альбоме представлен лирический дуэт «Ты прекрасней любого сна»
в исполнении Наталии Быстровой
и Павла Лёвкина.
Дмитрий Богачёв
, продюсер мюзикла, глава компании «Стейдж Энтертейнмент»: «Песни из «Золушки» нравятся не только взрослым, но и нашим маленьким зрителям, которые продолжают их напевать после спектакля. Когда мы с дочками едем в машине, я включаю диск «Золушка», и любая поездка превращается в праздник. Прекрасная классическая музыка в исполнении лучших артистов и оркестра помогает прививать ребенку хороший музыкальный вкус. И конечно, диск «Золушка» украсит коллекцию каждого меломана и поклонника жанра мюзикл!»
Альбом с песнями из «Золушки»
можно приобрести в кассах театров «Россия»
и МДМ
, а также заказать на официальном сайте
.
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