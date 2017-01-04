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Дмитрий Певцов отправится в Грузию

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Новости театра >>
4 января 2017
По словам директора Тбилисского русского драматического театра имени А. С. Грибоедова, руководителя Международного культурно-просветительского союза (МКПС) «Русский клуб» Николая Свентицкого, 12 января в Тбилиси проведёт творческий вечер-концерт популярный российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов.

Дмитрий Певцов отправится в Грузию
фото: Александр Щербак

Мероприятие состоится в Большом зале Грибоедовского театра. Актёр посетит Тбилиси вместе с супругой Ольгой Дроздовой и сыном Елисеем, а также со своей мамой, уроженкой грузинской столицы Ноэми Семеновной Роберт.

Именно матери посвящает Певцов свой творческий вечер в столице Грузии. Продажа билетов на концерт началась ещё до Нового года, и, по предварительным данным, на выступлении российского исполнителя в Большом зале Грибоедовского театра ожидается аншлаг.

Николай Свентицкий: «В столице Грузии с интересом ожидают выступление популярного актёра и певца Дмитрия Певцова, с нетерпением ждут приезда его матери, которую представители старшего поколения помнят по её жизни в Тбилиси».
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