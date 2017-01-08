Театру Дурова исполнилось 105 лет

Сегодня, 8 января
, в Москве празднует своё 105
-летие «Уголок дедушки Дурова»
- единственный в мире театр, где главными артистами являются представители фауны со всего мира: слоны, бегемот, пеликаны, олени, волки, лисы, обезьяны, тюлени и многие другие животные.
Эта уникальная театральная площадка была открыта 8 января 1912
года Владимиром Леонидовичем Дуровым
– дрессировщиком, учёным-зоопсихологом, первым заслуженным цирковым артистом России, который разработал свой метод дрессировки животных — отказался от палки и хлыста. В театре Дурова выступали дрессированные звери. Там же находился обширный естественнонаучный музей и лаборатория, в которой вели наблюдения за поведением животных, читали лекции об их психологии. С 1919 года театр назывался «Уголок Дурова»
, современное название он получил в 1982 году. Для своего театра Дуров
купил дом 1894 года постройки, расположенный на улице Старая Божедомка. В 1927 году она стала улицей Дурова. Сейчас театр расположен в том же здании по адресу ул. Дурова, д.4.
В настоящее время театр включает в себя Большую и Малую сцены, аттракцион «Мышиная железная дорога», а также музей театра, представляющий собой комнаты, где проживал с семьёй Владимир Дуров
. Парадная лестница театра украшена фигурами доисторических животных, вылепленными Дуровым
.
Юрий Дуров
, художественный руководитель театра, правнук Владимира Дурова: «Три спектакля на Большой сцене, три спектакля на Малой, пять спектаклей в музее, "Мышиная железная дорога" – пять спектаклей. Все заняты и, конечно, праздновать в этот момент не получается.
У нас два вида спектаклей… есть полностью сказки от начала до конца, а есть такие полудивертисментные спектакли, которые объединены какой-то одной режиссёрской задумкой, как лейтмотивом она идёт через весь спектакль.
Недавно был подсчет… У нас 556 животных в театре, от мыши до слона. В том числе 93 крупных млекопитающих, 53 мелких хищника, 19 крупных птиц, более 100 мелких, совсем мелких животных. Все звери живут в здании театра, а потому мы решили расширяться - в следующем году начнётся подготовка к строительству новой сцены.
Это будет круглая сцена по типу манежа. И тогда мы сможем расширить не только репертуар, но и поголовье разновидностей животных, потому что некоторые животные на сцене сейчас физически не могут работать, допустим, копытные животные, и мы сможем там и такие номера тоже показывать. Новое здание построят за счёт городского бюджета.
Можно, конечно, сказать, что животные у нас немножко в стеснённых обстоятельствах, потому что часть территории отгородили для строительства, но мы потерпим немножко, зато потом все будут хорошо устроены».
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