Театру Дурова исполнилось 105 лет

анонс

Известный клипмейкер, режиссёр театра и кино хочет сочетать на сцене разные формы и жанры.

29 декабря 2016

Прокатные удостоверения: теперь и для спектаклей

Для трансляций театральных постановок в кинотеатрах также будет нужен специальный документ.