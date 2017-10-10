Россиянам покажут в кино спектакли отечественных режиссёров

Проект стартует 12 октября в киноцентре «Октябрь» прямой трансляцией постановки Фёдора Малышева«…Души» («Мастерская Петра Фоменко»), после которой зрители смогут присоединиться к обсуждению с участием актёров спектакля Евгения Цыганова и Полины Агуреевой. Модератором дискуссии выступит журналист, ведущий программы о новом поколении в искусстве «Кто там» на телеканале «Культура» Вадим Верник. Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. В столице по завершении каждого показа запланирована дискуссия со зрителями с участием Вадима Верника. Билеты можно приобрести на сайте сети.
обсуждение >>