Россиянам покажут в кино спектакли отечественных режиссёров

анонс

Борис Драгилев представляет проект «Автор на сцене».

Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в Театре Луны

Чествование юбиляра пройдёт в Нижнем Новгороде.

МОДЕРНизация Грымова в действии

2 октября

«Современник»: ещё немного, ещё чуть-чуть

Год до переезда на родную сцену.