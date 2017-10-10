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Россиянам покажут в кино спектакли отечественных режиссёров

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Новости театра >>
10 октября 2017
С 12 октября по 8 ноября жители трех российских регионов смогут увидеть на больших экранах театральные постановки молодых отечественных режиссёров, сообщает пресс-служба сети кинотеатров «КАРО», организующей показы вместе с проектом «Театральная Россия» в рамках проекта «КАРО.Арт» и всероссийской «Биеннале театрального искусства».

«…Души»
фото: Пресс-служба сети кинотеатров «КАРО»

В конкурс вошли постановки молодых режиссёров из Новосибирска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Москвы: «Свои люди – сочтёмся» Егора Равинского (РАМТ), «Камень» Дениса Хусниярова (Театр на Васильевском), «Отцы и дети» Дмитрия Зимина (Свердловский театр драмы), «Женитьба» Ильи Славутского (Казанский драматический театр имени Качалова), «Билли Миллиган» Игоря Сергеева и Вари Светловой («Такой театр»), «Чук и Гек» Михаила Патласова (Александринский театр), «Письмовник» Натальи Лапиной («Мастерская Григория Козлова»), «Бешеные деньги» Анатолия Шульева (Театр имени Маяковского), «Гроза» Уланбека Баялиева (Театр имени Вахтангова), «Поздняя любовь» Егора Перегудова («Современник»), «Первая любовь» Ирины Керученко (Новосибирский академический молодёжный театр) и «Василий Тёркин» Алексея Ермилышева (Архангельский театр драмы). Вне конкурса покажут спектакль Юрия Бутусова «Дядя Ваня» (Театр имени Ленсовета), который завершит биеннале. В жюри вошли Алексей Бородин, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов, Григорий Козлов, Римас Туминас, Валерий Фокин и Адольф Шапиро. По итогам три режиссёрские работы получат награды.

Россиянам покажут в кино спектакли отечественных режиссёров
фото: Пресс-служба сети кинотеатров «КАРО»

Проект стартует 12 октября в киноцентре «Октябрь» прямой трансляцией постановки Фёдора Малышева «…Души» («Мастерская Петра Фоменко»), после которой зрители смогут присоединиться к обсуждению с участием актёров спектакля Евгения Цыганова и Полины Агуреевой. Модератором дискуссии выступит журналист, ведущий программы о новом поколении в искусстве «Кто там» на телеканале «Культура» Вадим Верник. Показы пройдут в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. В столице по завершении каждого показа запланирована дискуссия со зрителями с участием Вадима Верника. Билеты можно приобрести на сайте сети.

Следующим этапом сотрудничества с проектом «Театральная Россия» и сети «КАРО» станут регулярные трансляции постановок из репертуара театра имени Евгения Вахтангова, театра имени Маяковского, «Современника», «Школы современной пьесы» и Детского музыкального театра имени Наталии Сац.
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Полина АгурееваУланбек БаялиевАлексей БородинЮрий БутусовВадим ВерникАлексей ЕрмилышевСергей ЖеновачДмитрий ЗиминГригорий Козлов (II)Дмитрий КрымовНаталья ЛапинаФёдор Малышев (II)Михаил ПатласовЕгор (Георгий) ПерегудовЕгор РавинскийВарвара СветловаИгорь Сергеев (II)Илья СлавутскийРимас ТуминасВалерий ФокинДенис ХуснияровЕвгений ЦыгановАдольф ШапироАнатолий Шульев
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фотографии >>
«…Души»
«…Души»
«…Души»
«…Души»
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