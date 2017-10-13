«Ростелеком» поддержит благотворительное шоу про будущих чемпионов

«Дети на льду. Звезды" первое на нашем телевидении ледовое шоу такого формата: его цель – помочь юным фигуристам из различных уголков страны заявить о себе лучшим российским тренерам и одновременно показать зрителям, с чего начинается путь к чемпионским медалям!
Шоу организовано многолетним партнером Федерации фигурного катания на коньках России - компанией Ростелеком. В борьбу за главный приз проекта - грант на занятие фигурным катанием в размере 1 млн. рублей вступило 2000 претендентов в возрасте 8-9 лет. В ходе кастингов были отобраны только 42 участника. Мастерство маленьких фигуристов удивляет и завораживает! Болельщиков ждёт яркий, зрелищный, эмоциональный финал. Тем более, что по правилам шоу двух финалистов выбирают в ходе sms-голосования сами телезрители! Поддержать будущих чемпионов можно 18 октября (https://ice.rt.ru/?action=vote)- в общий день зрительского голосования! Все средства от голосования организаторы передают в благотворительный фонд «Линия жизни".
Председателем жюри проекта является Татьяна Тарасова
, судья проекта - Илья Авербух
. Ведущий шоу - Алексей Ягудин
.
обсуждение >>