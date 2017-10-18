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Сын Александра Кайдановского репетирует в Театре на Таганке пластический спектакль

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Новости театра >>
18 октября 2017
В Театре на Таганке начались репетиции пластического спектакля «Басня», сочетающего в себе хореографию и драму. Постановку осуществляет звезда Венской оперы Андрей Кайдановский, который специально для этого прилетел из Вены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-агента известного танцовщика и хореографа.

Андрей Кайдановский
фото: Григорий Сысоев

Для Кайдановского это первый опыт работы в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. А для Театра на Таганке это совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. Что касается актёров, то для них работа над новым спектаклем началась с обучения хореографии и пластике под руководством матери Кайдановского, в прошлом балерины Большого театра Наталии Судаковой. И теперь пришла очередь репетициям с участием самого режиссёра.

Согласно пресс-службе театра, в основу постановки легли произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Узнаваемые и хорошо известные рассказы о вещах и животных сын известного актёра и режиссёра Александра Кайдановского раскроет через повседневные бытовые ситуации, но с другим к ним отношением. Особое место в постановке отводится морали, которую хореограф называет «сомнительным» явлением. «Мораль не помогает, когда вам нужна помощь, не даёт совет в нужный момент. Она приходит, когда всё уже закончилось, и осуждает. Но ведь мораль создана людьми, и, следовательно, не может быть на сто процентов честной и справедливой», – говорит он.

Премьера «Басни» состоится 2 декабря на Основной сцене Театра на Таганке.
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