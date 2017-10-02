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«Современник»: ещё немного, ещё чуть-чуть

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Новости театра >>
2 октября 2017
Нет ничего более постоянного, чем временное, гласит пословица. Уже третий сезон театр «Современник» играет на арендованной сцене Дворца на Яузе, но несмотря на то, что стены его становятся все роднее, коллектив по-прежнему верит и надеется на скорое возвращение на Чистые пруды. Впрочем, на сборе труппы глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский пообещал, что следующий сезон театр откроет уже на исторических подмостках. Ремонтные работы идут полным ходом, закончена большая часть, но остается самая кропотливая — соединение всех служб, монтаж сцены и сопутствующей машинерии, и отделка зрительных зон.

Сбор труппы
фото: Сергей Петров

Традиционно сбор труппы начался с поздравлений юбиляров, вступивших в брак и ставших родителями, причем для кого-то эти поздравления стали сюрпризом. Искренне удивилась Лия Меджидовна Ахеджакова, узнав, что у её службы «Современнику» в этом году круглая дата.
Затем перешли к творческим планам. Галина Борисовна Волчек, худрук театра, памятуя об обещанном, но не случившемся в прошлом году «Бравом солдате Швейке» в этом году говорила аккуратно, намеками, словно боясь спугнуть запланированное. Однако точно состоится премьера авторского спектакля Валентина Гафта и Саида Багова «Пока существует пространство», над которым они работали почти год. Артисты в этой постановке — не только авторы идеи, но и соавторы-драматурги, и единственные исполнители ролей.

Сбор труппы
фото: Сергей Петров

На середину декабря намечена премьера спектакля по пьесе Гарольда Пинтера «Возвращение». Режиссёр — Сергей Газаров. В ролях: Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Иван Стебунов, Елена Плаксина, Александр Хованский и Дмитрий Смолев.

А далее в планах у театра поставить силами Егора Перегудова «Свадьбу» по произведениям Михаила Зощенко, Бертольта Брехта, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Антона Павловича Чехова, задействовав большую часть труппы, и, наоборот, камерных «Эммигрантов» по пьесе Славомира Мрожека. Ставить их должен знаковый питерский режиссер Григорий Козлов, чей театр «Мастерская» несмотря на молодость и значительную удаленность от центра Петербурга обласкан и критиками, и зрителями.

Евгения Нагапетян
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