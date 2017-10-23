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В Вахтангова - пополнение!

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Новости театра >>
23 октября 2017
Симоновская сцена
18 октября 2014 года вышло распоряжение № 2072-р Правительства Российской Федерации о передаче в федеральную собственность Московского драматического театра имени Рубена Симонова. 6 февраля 2015 года Министерство культуры РФ издало приказ № 217 «О реорганизации Театра Рубена Симонова и присоединении его к Театру Вахтангова». 23 декабря 2015 года имущественный комплекс был передан Театру имени Евгения Вахтангова. Лучшие актерские силы бывшего театра с 1 января 2016 года вошли в состав Вахтанговской труппы.

В здании в Калошином переулке, получившем название Симоновской сцены Театра имени Евгения Вахтангова – в честь двух представителей выдающейся актерско-режиссерской династии – Рубена Николаевича и Евгения Рубеновича Симоновых, был проведен капитальный ремонт и создано современное театральное пространство, удобное для зрителей и актеров.

Кирилл Крок
фото: Валерий Мясников

Кирилл Крок, директор Театра Вахтангова: «Мы поменяли всю инженерию, сделали современную систему вентиляции и пожаробезопасности. По предложению Римаса Туминаса, выстроено два зрительных зала по 119 мест: один – радиусный: кресла расположены полукруглым амфитеатром, другой – ближе к классической итальянской сцене-коробке. В зрительской части – фойе, оснащенные трансляционными экранами, органично вписанными в стильный дизайн, придуманный главным художником Вахтанговского театра Максимом Обрезковым, а также экспозиционный зал, буфеты, гардеробные. Думаю, зрители по достоинству оценят красивый современный интерьер, когда придут на Симоновскую сцену».

17 ноября 2017 года Симоновская сцена распахнет свои двери для зрителей. «Парад премьер», приуроченный к ее открытию продлится в течение месяца – с середины ноября до середины декабря 2017 года.

Римас Туминас
фото: Валерий Мясников

Римас Туминас, художественный руководитель Театра Вахтангова: «Для Вахтанговского театра Симоновская сцена – не просто еще одна площадка. Это будет театр мировой литературы во всех его жанрах. Через литературу мы будем искать драматургический ключ, чтобы открыть интересный и неожиданный ракурс. Литература более свободна в жанрах, не имеет жестких драматургических рамок. В этом направлении могут пробовать свои силы актеры, молодые режиссеры. В этой ипостаси нас ожидает открытие новой стилистики, свежего взгляда. Это интересно и перспективно. Мы попытаемся расширить горизонты театра и начало этому положено».

Андрей Ильин
фото: Валерий Мясников

Представительница династии Симоновых – Екатерина Симонова готовит «Вечер шутов», в котором заняты артисты среднего поколения Вахтанговцев.
Андрей Максимов с артистами Ольгой Тумайкиной и Андреем Ильиным выпускает спектакль «Любовь у трона» по пьесе «Сон императрицы».
Режиссер Наталья Ковалева работает над повестью Николая Лескова «Очарованный странник». В главной роли – Игорь Карташёв.
Выпускники Мастерской Римаса Туминаса – Владимир Бельдиян, Гульназ Балпеисова, Хуго Эрикссен и Анатолий Шульев приступили к репетициям постановки, в основе которой новеллы Стефана Цвейга.
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