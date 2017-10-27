Чаек по осени считают

Московскому Художественному театру имени Чехова
исполнилось 119 лет. К этой дате была приурочена церемония вручения сотрудникам театра и педагогам памятного знака «Чайка
».
Отмечать сотрудников театра памятными знаками начали еще при жизни отцов-основателей в 1901 году, когда Антон Чехов
подарил актерам, игравшим в его пьесах «Чайка
» и «Дядя Ваня
», жетончики с изображением этой птицы. За более чем вековую историю вручения памятных сувениров, премия обросла традициями и правилами. Так, например, на данный момент, бронзовыми памятными знаками «Чайка
» награждаются люди, проработавшие в театре 15 лет, серебряными – 25 лет, золотыми – 30 лет. Сотрудникам, прослужившим более 30 лет, вручаются ювелирные изделия с символикой МХТ.
Вел церемонию, в отсутствии Олега Павловича Табакова
, отбывшего с частью труппы на гастроли в Санкт-Петербург, Игорь Яковлевич Золотовицкий
, своим отличным чувством юмора и громогласным "ура" каждому победителю, задавший определенный, бодрый тон всему торжеству.
Памятные знаки «Чайка
» получили в этот день более шестидесяти сотрудников театра от заслуженных артистов до работников сцены и бухгалтерии. Среди счастливых обладателей Евгений Киндинов
и его супруга Галина Киндинова
- на двоих прослужившие в театре уже целый век. Отметили «Чайкой
» и 40 лет служения театру еще одной актерской супружеской пары — Андрея Мягкова
и Анастасии Вознесенской
. Так же памятные награды получили Ольга Литвинова
и Кристина Бабушкина
, народные артисты России Дмитрий Назаров
, Борис Плотников
и Валерий Хлевинский
, режиссер Николай Шейко
, Дмитрий Брусникин
, Ольга Барнет
, театральный историк, заведующая научно-исследовательским сектором Школы-студии МХАТ Инна Соловьева
.
Кроме «чаек», в день рождения театра были вручены благодарности от Министерства культуры, которыми отметили Ростислава Лаврентьева
, Ксению Теплову
и народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко
.
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