Чаек по осени считают

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Новости театра >>
27 октября 2017
Московскому Художественному театру имени Чехова исполнилось 119 лет. К этой дате была приурочена церемония вручения сотрудникам театра и педагогам памятного знака «Чайка».

Памятная награда

Отмечать сотрудников театра памятными знаками начали еще при жизни отцов-основателей в 1901 году, когда Антон Чехов подарил актерам, игравшим в его пьесах «Чайка» и «Дядя Ваня», жетончики с изображением этой птицы. За более чем вековую историю вручения памятных сувениров, премия обросла традициями и правилами. Так, например, на данный момент, бронзовыми памятными знаками «Чайка» награждаются люди, проработавшие в театре 15 лет, серебряными – 25 лет, золотыми – 30 лет. Сотрудникам, прослужившим более 30 лет, вручаются ювелирные изделия с символикой МХТ.

Вел церемонию, в отсутствии Олега Павловича Табакова, отбывшего с частью труппы на гастроли в Санкт-Петербург, Игорь Яковлевич Золотовицкий, своим отличным чувством юмора и громогласным "ура" каждому победителю, задавший определенный, бодрый тон всему торжеству.

Игорь Золотовицкий

Памятные знаки «Чайка» получили в этот день более шестидесяти сотрудников театра от заслуженных артистов до работников сцены и бухгалтерии. Среди счастливых обладателей Евгений Киндинов и его супруга Галина Киндинова - на двоих прослужившие в театре уже целый век. Отметили «Чайкой» и 40 лет служения театру еще одной актерской супружеской пары — Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской. Так же памятные награды получили Ольга Литвинова и Кристина Бабушкина, народные артисты России Дмитрий Назаров, Борис Плотников и Валерий Хлевинский, режиссер Николай Шейко, Дмитрий Брусникин, Ольга Барнет, театральный историк, заведующая научно-исследовательским сектором Школы-студии МХАТ Инна Соловьева.

Кроме «чаек», в день рождения театра были вручены благодарности от Министерства культуры, которыми отметили Ростислава Лаврентьева, Ксению Теплову и народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко.

Евгения Нагапетян
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МХТ им. А.Чехова

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