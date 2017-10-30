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"Современник" вспомнил Олега Ефремова

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Новости театра >>
30 октября 2017
В этот вечер со сцены прозвучали хиты шестидесятых и знаковые песни времён «оттепели»: зрителей погрузили в атмосферу эпохи создания и становления «Современника» — вдохновляющую, творческую, летящую, полную лирики, искренности и свежего воздуха. Времени, когда легко пелось, танцевалось и начиналось новое. Время молодости театра, осмысленное сегодняшней его молодостью — новым поколением «Современника».

Вечер Олега Ефремова
фото: Сергей Петров

Открыл вечер сын Олега НиколаевичаМихаил, прочитав стихи Александра Гельмана «Памяти Олега Ефремова», продолжил Василий Мищенко с песней Владимира Высоцкого — это единственные представители старшего поколения, присутствовавшие на сцене. Галина Борисовна Волчек, нынешний худрук театра и преемница дела Олега Ефремова не зря столько лет отдала формированию молодого поколения труппы — и ей удалось добиться прекрасного результата: молодежь блистала на сцене.

Вечер Олега Ефремова
фото: Сергей Петров

Илья Лыков, исполнивший «Ноктюрн», «Королеву Красоты» и «Чертово колесо» в буквальном смысле влюбил в себя весь зал, в антракте и после спектакля только и разговоров было о его бархатистом, полном тепла лирическом баритоне.

Вечер Олега Ефремова
фото: Сергей Петров

Дмитрий Смолев с присущим ему комедийным оттенком сначала задорно поведал всем о том, что «Люблю я макароны», а затем на пару с двумя Полинами — Пахомовой и Ракшиной рассказал о том, что «Я встретил девушку».

Вечер Олега Ефремова
фото: Сергей Петров

Интеллигентный и утонченный Евгений Павлов поведал кавалерам как необходимо принимать «Капли Датского Короля» по завещанию Булата Окуджавы. Алена Бабенко прекрасно и актерски и вокально отыграла «Черного кота» и напомнила трогательную историю «Маленького принца». А Шамиль Хаматов проникновенно прочитал «Волчиху» Евгения Евтушенко — посвящение Галине Борисовне Волчек.

Вечер Олега Ефремова
фото: Сергей Петров

Театр «Современник» уверенно идет в будущее, не забывая своего прошлого, скорее насыщаясь им и оставаясь верным ему.

Евгения Нагапетян
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