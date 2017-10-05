МОДЕРНизация Грымова в действии

Реформы в театре «МОДЕРН
» продолжаются. Художественный руководитель театра «МОДЕРН» Юрий Грымов
распорядился присвоить трем залам театра названия. До сих пор театральные сцены «МОДЕРНА» обозначались лишь номерами.
Сцена №1 теперь будет называться «Зал Светланы Враговой
» — в честь основательницы и многолетнего художественного руководителя театра. Именно здесь в 1989 году под руководством С. Враговой
был поставлен спектакль «Дорогая Елена Сергеевна
».
Сцена №2 названа «Зал Владимира Зельдина
» — в честь выдающегося российского актера Владимира Михайловича Зельдина
(1915—2016), который на протяжении нескольких лет блистал здесь в ставшем легендарным спектакле «Дядюшкин сон
».
Наконец, третья сцена отныне называется «Зал «Премьер
».
В новом театральном сезоне 2017/2018 посетителей театра «МОДЕРН» ждут несколько уже анонсированных премьер: «Матрешки на округлости Земли
», «Юлий Цезарь. Игры престолов
», «Затерянный мир
» (детский).
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