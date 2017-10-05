Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

МОДЕРНизация Грымова в действии

5 октября
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
5 октября 2017
Реформы в театре «МОДЕРН» продолжаются. Художественный руководитель театра «МОДЕРН» Юрий Грымов распорядился присвоить трем залам театра названия. До сих пор театральные сцены «МОДЕРНА» обозначались лишь номерами.

Сцена №1 теперь будет называться «Зал Светланы Враговой» — в честь основательницы и многолетнего художественного руководителя театра. Именно здесь в 1989 году под руководством С. Враговой был поставлен спектакль «Дорогая Елена Сергеевна».

Сцена №2 названа «Зал Владимира Зельдина» — в честь выдающегося российского актера Владимира Михайловича Зельдина (1915—2016), который на протяжении нескольких лет блистал здесь в ставшем легендарным спектакле «Дядюшкин сон».

Наконец, третья сцена отныне называется «Зал «Премьер».

В новом театральном сезоне 2017/2018 посетителей театра «МОДЕРН» ждут несколько уже анонсированных премьер: «Матрешки на округлости Земли», «Юлий Цезарь. Игры престолов», «Затерянный мир» (детский).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
театры
"Модернъ"

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Долинин
2 октября ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Долинин.
Виктор Савченков
1 октября в Красноярске ушёл из жизни заслуженный артист РФ Виктор Савченков.
Андрей Меньшиков
30 сентября ушёл из жизни сценарист Андрей Меньшиков.
Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Журавлёва.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.

День рождения >>

Один Ланд Байрон
Елена Великанова
Аркадий Коваль
Александр Лобанов (III)
Вадим Любшин
Ирина Метлицкая
Александр Михайлов
Виктор Павлов
Инна Чурикова
Джесси Айзенберг
Лаура Гемсер
Мари Лафоре
Йоханна Матц
Гай Пирс
Кейт Уинслет
Рольф Херрихт
все родившиеся 5 октября >>

Афиша кино >>

Борг/Макинрой
биография, драма, спортивный фильм
Дания, Финляндия, Швеция, 2017
Бегущий по лезвию 2049
научная фантастика
Великобритания, Канада, США, 2017
Безбашенные
боевик, триллер
Германия, Франция, 2017
Дом моих кошмаров
фильм ужасов
США, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
Между нами горы
драма, мелодрама
США, 2017
Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Мой сын
драма
Франция, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью