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Риве Яковлевне Левите – 95!

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Новости театра >>
6 октября 2017
6 октября в 16:00 в Нижнем Новгороде в Театре юного зрителя пройдет празднование юбилея Заслуженного деятеля искусств России, лауреата Премии им. К.С. Станиславского, Почетного гражданина Нижегородской области, хранительницы семейных и творческих ценностей династии Дворжецких, режиссера, педагога, театрального деятеля Р.Я.Левите.

Риве Яковлевне Левите – 95!

Праздник в честь юбиляра организуют друзья и ученики Ривы Яковлевны при поддержке Министерства культуры Нижегородской области, Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева, Нижегородского государственного театра юного зрителя, Нижегородского отделения Союза возрождения родословных традиций. Информационный партнер – телекомпания «Волга».
На юбилей со всей страны съедутся ученики Ривы Яковлевны, театры города поздравят юбиляра капустниками.
В чествовании Р. Я. Левите примут участие руководство Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, а также - министр культуры Нижегородской области С.А. Горин.

Справка

Рива Яковлевна Левите — театральный режиссер, педагог. Заслуженный деятель искусств РФ (1994). Лауреат театральных премий имени К. С. Станиславского (1995) и имени Н. И. Собольщикова-Самарина (2000). Ученица народного артиста СССР Ю.А. Завадского и народного артиста РСФСР Н.В. Петрова. Жена народного артиста РСФСР Вацлава Дворжецкого. Мать заслуженного артиста РФ Евгения Дворжецкого. Более 20-ти лет режиссер Нижегородского Театра юного зрителя. С 60-х годов прошлого века и по настоящее время преподает в Нижегородском театральном училище им. Е. А. Евстигнеева. Среди ее учеников - народные артисты России: Александр Панкратов-Черный, Ирина Мазуркевич; заслуженные артисты России: Андрей Ильин, Елена Суродейкина, Сергей Блохин, Анастасия Заволокина и другие.
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