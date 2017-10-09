Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в театре Луны

В Театре Луны 14 и 28 октября
состоятся премьерные показы спектакля «Сердце справа»
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Популярный певец приезжает в провинциальный город, где бывал в далёкой молодости, когда ещё и не мечтал стать артистом. Для него это – обычные гастроли, но события начинают развиваться так, что именно здесь героя безжалостно-справедливо догоняет прошлое, заставляя принимать решение, от которого зависит ответ на главный вопрос: кто ты? И уйти от ответа невозможно.
Спектакль является частью проекта «Автор на сцене»
, где драматург, автор музыки, песен, стихов и исполнитель выступают в едином лице. Это нетрадиционный театральный жанр, когда внутренний мир творца передан без искажений и вольных трактовок, от первоисточника.
Основатель театрального проекта Борис Драгилев
– исполнитель собственных песен, драматург, артист. Им выпущено одиннадцать авторских альбомов и три книги.
В сезоне 2017-2018 проект «Автор на сцене», как самостоятельный театр, будет представлен в Театре Луны.
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