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Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в театре Луны

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9 октября 2017
В Театре Луны 14 и 28 октября состоятся премьерные показы спектакля «Сердце справа».

Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в театре Луны

Популярный певец приезжает в провинциальный город, где бывал в далёкой молодости, когда ещё и не мечтал стать артистом. Для него это – обычные гастроли, но события начинают развиваться так, что именно здесь героя безжалостно-справедливо догоняет прошлое, заставляя принимать решение, от которого зависит ответ на главный вопрос: кто ты? И уйти от ответа невозможно.

Спектакль является частью проекта «Автор на сцене», где драматург, автор музыки, песен, стихов и исполнитель выступают в едином лице. Это нетрадиционный театральный жанр, когда внутренний мир творца передан без искажений и вольных трактовок, от первоисточника.

Основатель театрального проекта Борис Драгилев – исполнитель собственных песен, драматург, артист. Им выпущено одиннадцать авторских альбомов и три книги.

В сезоне 2017-2018 проект «Автор на сцене», как самостоятельный театр, будет представлен в Театре Луны.
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"Театр Луны"

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Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в театре Луны фотографии
Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в театре Луны фотографии
Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в театре Луны фотографии
Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в театре Луны фотографии
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