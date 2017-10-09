Премьера спектакля «Сердце справа» состоится в театре Луны

В Театре Лунысостоятся премьерные показы спектакляСпектакль является частью проекта, где драматург, автор музыки, песен, стихов и исполнитель выступают в едином лице. Это нетрадиционный театральный жанр, когда внутренний мир творца передан без искажений и вольных трактовок, от первоисточника.Основатель театрального проекта– исполнитель собственных песен, драматург, артист. Им выпущено одиннадцать авторских альбомов и три книги.В сезоне 2017-2018 проект «Автор на сцене», как самостоятельный театр, будет представлен в Театре Луны.