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Юная любовь в пяти театральных измерениях

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Новости театра >>
15 ноября 2017
Постановка Светланы Горшковой — новая интерпретация бессмертного произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» для подростков. Благодаря особой сценической форме зрители увидят шекспировскую трагедию, представленную в пяти различных театральных традициях, зародившихся в разных странах мира и навсегда вошедших в историю театра. Спектакль состоит из пяти частей, каждая из которых решена в стилистике одной из этих школ: театра Диониса (Древняя Греция), театра Кабуки (Япония), театра дель-арте (Италия), театра Бертольда Брехта (Германия), а также в рамках отечественной театральной школы, разработанной Станиславским.

Юная любовь в пяти театральных измерениях

«Юная любовь» - спектакль, в котором языком разных театральных школ Шекспир говорит с сегодняшними Ромео и Джульеттами, Монтекки и Капулетти, Тибальтами и Меркуцио - о великой вечной любви и о преградах, лежащих у нее на пути, но не способных заглушить истинный зов сердца, - рассказала режиссер Светлана Горшкова. - Необходимость подобного действа в современной культурной реальности очевидна, и наш спектакль становится первым шагом, который, мы надеемся, получит свое продолжение и развитие».

Юная любовь в пяти театральных измерениях

«Юная любовь» - инновационный спектакль-урок, созданный с целью приобщения подростков к театральной и зрительской культуре. В постановке задействованы молодые, подающие надежды актеры в возрасте от 13 до 18 лет. Он рекомендуется как для семейного просмотра, так и для групповых посещений школьниками средних и старших классов.
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