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Рецензии на фильмы «Субурбикон»: Джордж Клуни снял самый слабый фильм братьев Коэн Мэтт Дэймон в насупленной сатире на порядочных обывателей

Лайфстайл Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде Мы все не без греха

Лайфстайл Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях Актер заявил, что мы заслуживаем лабуды и туфты

Новости театра Юная любовь в пяти театральных измерениях 17 и 26 ноября, а также 14 декабря на сцене театра «Модерн» пройдут показы спектакля «Юная любовь в пяти театральных измерениях».

Новости кино Дев Патель сыграет у Майкла Уинтерботтома Съёмки фильма «Свадебный гость» пройдут в Индии.

Ролики фильмов «Приключения Кролика Питера» Экранизация книги детской писательницы Беатрис Поттер.

Ролики фильмов «Олаф и холодное приключение» Спин-офф «Холодного сердца», приключения снеговика Олафа в поисках сведений, как отметить Рождество.

Ролики фильмов «Ночная смена» Владимир Яглыч и Павел Деревянко становятся стриптизерами.

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