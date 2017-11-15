Юная любовь в пяти театральных измерениях

Постановка Светланы Горшковой
— новая интерпретация бессмертного произведения Уильяма Шекспира
«Ромео и Джульетта
» для подростков. Благодаря особой сценической форме зрители увидят шекспировскую трагедию, представленную в пяти различных театральных традициях, зародившихся в разных странах мира и навсегда вошедших в историю театра. Спектакль состоит из пяти частей, каждая из которых решена в стилистике одной из этих школ: театра Диониса
(Древняя Греция), театра Кабуки
(Япония), театра дель-арте
(Италия), театра Бертольда Брехта
(Германия), а также в рамках отечественной театральной школы, разработанной Станиславским
.
«Юная любовь
» - спектакль, в котором языком разных театральных школ Шекспир говорит с сегодняшними Ромео и Джульеттами, Монтекки и Капулетти, Тибальтами и Меркуцио - о великой вечной любви и о преградах, лежащих у нее на пути, но не способных заглушить истинный зов сердца, - рассказала режиссер Светлана Горшкова. - Необходимость подобного действа в современной культурной реальности очевидна, и наш спектакль становится первым шагом, который, мы надеемся, получит свое продолжение и развитие».
«Юная любовь
» - инновационный спектакль-урок, созданный с целью приобщения подростков к театральной и зрительской культуре. В постановке задействованы молодые, подающие надежды актеры в возрасте от 13 до 18 лет. Он рекомендуется как для семейного просмотра, так и для групповых посещений школьниками средних и старших классов.
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