Юлия Пересильд и Андрей Бурковский столкнутся на границе «Солнечной линии»

По словам автора, цель пьесы – показать механизмы, которые мешают людям найти контакт друг с другом. Он посвятил произведение жене. Вырыпаев также признался, что это его любимая пьеса.
«Я считаю, это пьеса о большой любви... Два человека безумно любят друг друга, но не могут договориться, найти точки соприкосновения. У них много чего накопилось, но они не в состоянии говорить об этом, и вдруг происходит важный разговор, который долго не заканчивается», - приводит пресс-служба слова Юлии Пересильд.
По сюжету всю ночь напролет супруги Вернер и Барбара выясняют отношения. Они упираются в непреодолимую границу между ними – символическую «солнечную линию», которую Барбара однажды увидела на теле спящего Вернера и поняла, что одну его половину любит, а вторую на дух не переносит.
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