Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юлия Пересильд и Андрей Бурковский столкнутся на границе «Солнечной линии»

17 ноября
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
17 ноября 2017
Юлия Пересильд и Андрей Бурковский исполнят главные роли в спектакле «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева. Об этом сообщает пресс-служба Центра им. Вс. Мейерхольда, где премьера спектакля пройдет 29 ноября.

Режиссером постановки стал художественный руководитель ЦИМа Виктор Рыжаков, продюсером – Никита Владимиров.

Юлия Пересильд и Андрей Бурковский столкнутся на границе «Солнечной линии»
фото: Центр им. Вс. Мейерхольда

По словам автора, цель пьесы – показать механизмы, которые мешают людям найти контакт друг с другом. Он посвятил произведение жене. Вырыпаев также признался, что это его любимая пьеса.

«Я считаю, это пьеса о большой любви... Два человека безумно любят друг друга, но не могут договориться, найти точки соприкосновения. У них много чего накопилось, но они не в состоянии говорить об этом, и вдруг происходит важный разговор, который долго не заканчивается», - приводит пресс-служба слова Юлии Пересильд.

По сюжету всю ночь напролет супруги Вернер и Барбара выясняют отношения. Они упираются в непреодолимую границу между ними – символическую «солнечную линию», которую Барбара однажды увидела на теле спящего Вернера и поняла, что одну его половину любит, а вторую на дух не переносит.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Андрей БурковскийНикита ВладимировИван ВырыпаевЮлия ПересильдВиктор Рыжаков

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виталий Шаповалов
14 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Шаповалов.
Владимир Барамыков
14 ноября скончался композитор Владимир Барамыков.
Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.

День рождения >>

Дмитрий Брусникин
Людмила Гаврилова
Марк Горонок
Виргиния Кельмелите
Татьяна Лесневская
Гренада Мнацаканова
Руслана Писанка
Виктор Семёнов
Юрий Шумский
Дэнни Де Вито
Рэйчел МакАдамс
Софи Марсо
Хартмут Рек
Анна Сенюк
Мартин Скорсезе
Рок Хадсон
все родившиеся 17 ноября >>

Афиша кино >>

Мифы
комедия
Россия, 2017
Джиперс Криперс 3
боевик, детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Лига справедливости
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Любовь-морковь по-французски
комедия
Франция, 2017
Молодой Годар
биография, мелодрама, экранизация
Франция, 2017
Обитель теней
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2017
Свингер
комедия, мелодрама
Дания, 2016
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика
США, 2017
Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Чудо
драма, социальная драма, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью