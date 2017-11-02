Боярская, Миронов и Серебренников: объявлены номинанты на «Золотую маску»

фото: Алла Демидова в спектакле "Ахматова. Поэма без героя"/"Гоголь-центр"
Лидером по количеству номинаций традиционно является Большой театр, он заявлен в 17 категориях. На звание лучшего оперного спектакля претендуют сразу две его постановки – «Билли Бадд» и «Манон Леско», в балетном блоке отмечена «Клетка». В соответствующих номинаций значатся режиссеры, исполнители главных партий и художники этих трех спектаклей Большого театра.
В актерских номинациях заявлены Елизавета Боярская («Иванов»), Алла Демидова («Старик и море», «Ахматова. Поэма без героя»), Чулпан Хаматова («Иванов»), Евгений Миронов (тоже за «Иванова»), Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи», московский театр им. Пушкина) и другие исполнители. С полным списком претендентов на «Золотую маску» можно ознакомиться на сайте премии.
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