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Боярская, Миронов и Серебренников: объявлены номинанты на «Золотую маску»

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Новости театра >>
2 ноября 2017
В Москве объявлены номинанты на главную отечественную театральную премию «Золотая маска». Среди претендентов на награду – Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Тимофей Трибунцев, Алла Демидова и Кирилл Серебренников.

Боярская, Миронов и Серебренников: объявлены номинанты на «Золотую маску»
фото: Алла Демидова в спектакле "Ахматова. Поэма без героя"/"Гоголь-центр"

Лидером по количеству номинаций традиционно является Большой театр, он заявлен в 17 категориях. На звание лучшего оперного спектакля претендуют сразу две его постановки – «Билли Бадд» и «Манон Леско», в балетном блоке отмечена «Клетка». В соответствующих номинаций значатся режиссеры, исполнители главных партий и художники этих трех спектаклей Большого театра.

В драматических категориях на «Золотую маску» претендуют спектакли «Ахматова. Поэма без героя» московского «Гоголь-центра», «Царь Эдип» театра Вахтангова, «Демократия» РАМТа, «Дракон» МХТ им. Чехова, «Иванов» Театра Наций, «Преступление и наказание» Александринки и другие работы.

В номинации лучшего режиссера драмы представлены Юрий Бутусов (сразу за два спектакля – «Барабаны в ночи» театра Пушкина и «Дядя Ваня» петербургского Ленсовета), Лев Додин за «Страх Любовь Отчаяние» на сцене МДТ, Тимофей Кулябин за «Иванова», Константин Богомолов за «Дракона», Римас Туминас за «Царя Эдипа» и Алла Демидова вместе с Кириллом Серебренниковым за «Ахматову». Находящийся под домашним арестом Серебренников также претендует на «Золотую маску» как режиссер и художник по костюмам оперы «Чаадский» на сцене «Геликон-оперы».

В актерских номинациях заявлены Елизавета Боярская («Иванов»), Алла Демидова («Старик и море», «Ахматова. Поэма без героя»), Чулпан Хаматова («Иванов»), Евгений Миронов (тоже за «Иванова»), Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи», московский театр им. Пушкина) и другие исполнители. С полным списком претендентов на «Золотую маску» можно ознакомиться на сайте премии.
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театральная премьера
персоны
Константин БогомоловЕлизавета БоярскаяЮрий БутусовАлла ДемидоваЛев ДодинЕвгений МироновКирилл СеребренниковТимофей ТрибунцевРимас ТуминасЧулпан Хаматова
театры
"Геликон-Опера"Александринский театрБольшой театрГоголь-центрМДТМосковский театр им. ПушкинаМХТ им. А.ЧеховаРАМТТеатр им. Евг.ВахтанговаТеатр имени ЛенсоветаТеатр Наций

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