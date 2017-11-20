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Союз театральных деятелей РФ отмечает 90-летие Михаила Ульянова

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Новости театра >>
20 ноября 2017
В Москве открылась выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Михаила Ульянова. Об этом сообщают РИА Новости.

Выставка расскажет о настоящем Ульянове – без грима и костюмов. Посетители увидят не только портреты актера, но и фотографии из семейного архива, большинство из которых будет показано впервые.

Союз театральных деятелей РФ отмечает 90-летие Михаила Ульянова

«Возникла идея выставки, на которой был бы представлен Михаил Александрович как выдающийся общественный деятель. Его великие театральные работ, его кинороли, наверное, будут представлены в театре. А мы хотели выразить свою любовь и благодарность этому человеку за то, что он сумел сохранить наше, как он любил говорить, «театральное братство», - цитируют РИА Новости председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.

Выставка проходит в фойе Союза театральных деятелей РФ и продлится 20 дней.

Михаил Ульянов – известный театральный деятель, народный артист СССР и заслуженный деятель культуры Польши. Ульянов – это несколько десятков ролей на сцене и около 70 – в кино и 20 лет преданной работы художественным руководителем Театра имени Е. Б. Вахтангова, который был для него вторым домом. Руке Ульянова принадлежит не один поставленный спектакль и пять книг о себе и профессии. Он удостоен множества наград, среди которых Государственная премия СССР и специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
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