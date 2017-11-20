Союз театральных деятелей РФ отмечает 90-летие Михаила Ульянова

В Москве открылась выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Михаила Ульянова
. Об этом сообщают РИА Новости
.
Выставка расскажет о настоящем Ульянове – без грима и костюмов. Посетители увидят не только портреты актера, но и фотографии из семейного архива, большинство из которых будет показано впервые.
«Возникла идея выставки, на которой был бы представлен Михаил Александрович как выдающийся общественный деятель. Его великие театральные работ, его кинороли, наверное, будут представлены в театре. А мы хотели выразить свою любовь и благодарность этому человеку за то, что он сумел сохранить наше, как он любил говорить, «театральное братство
», - цитируют РИА Новости председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина
.
Выставка проходит в фойе Союза театральных деятелей РФ и продлится 20 дней.
Михаил Ульянов – известный театральный деятель, народный артист СССР и заслуженный деятель культуры Польши. Ульянов – это несколько десятков ролей на сцене и около 70 – в кино и 20 лет преданной работы художественным руководителем Театра имени Е. Б. Вахтангова, который был для него вторым домом. Руке Ульянова принадлежит не один поставленный спектакль и пять книг о себе и профессии. Он удостоен множества наград, среди которых Государственная премия СССР и специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
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