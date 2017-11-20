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Театр «Модернъ» покажет «Ромео и Джульетту» для подростков по-новому

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Новости театра >>
20 ноября 2017
26 ноября и 14 декабря на сцене театра «Модернъ» пройдет спектакль «Юная любовь в пяти театральных измерениях». Это новая интерпретация произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» – специально для подростков.

Постановка Светланы Горшковой покажет всемирно известный сюжет в пяти различных театральных традициях, зародившихся в разных странах мира и навсегда вошедших в историю театра.

Театр «Модернъ» покажет «Ромео и Джульетту» для подростков по-новому
фото: Amber Entertainment/Indiana Production Company/Swarovski Entertainment

Спектакль состоит из пяти частей, каждая из которых решена в стилистике одной из этих школ: театра Диониса (Древняя Греция), театра Кабуки (Япония), театра дель-арте (Италия), театра Бертольда Брехта (Германия), а также в рамках отечественной театральной школы, разработанной Станиславским.

«Юная любовь» – спектакль, в котором языком разных театральных школ Шекспир говорит с сегодняшними Ромео и Джульеттами, Монтекки и Капулетти, Тибальтами и Меркуцио – о великой вечной любви и о преградах, лежащих у нее на пути, но не способных заглушить истинный зов сердца, – цитирует пресс-служба театра Светлану Горшкову. – Необходимость подобного действа в современной культурной реальности очевидна, и наш спектакль становится первым шагом, который, мы надеемся, получит свое продолжение и развитие».

В постановке задействованы молодые актеры в возрасте от 13 до 18 лет. Проект реализован на средства гранта Департамента культуры г. Москвы «Открытая сцена».
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