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Умер Дмитрий Хворостовский

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Новости театра >>
22 ноября 2017
Сегодня, 22 ноября, в Лондоне после продолжительной болезни в возрасте 55 лет скончался выдающийся оперный певец, заслуженный артист РСФСР и народный артист России Дмитрий Хворостовский.

Умер Дмитрий Хворостовский

Информационное агентство ТАСС опубликовало официальное сообщение исполнительного вице-президента 21C Media Group Шона Майкла Гросса, являвшегося официальным представителем артиста в британской столице: «С глубоким прискорбием сообщаем, что 22 ноября в 3:20 в Лондоне не стало Дмитрия Александровича Хворостовского, всеми любимого оперного баритона, замечательного мужа, отца, сына и друга. Он скончался после двух с половиной лет борьбы с тяжелой болезнью — раком мозга. Последние дни певец провёл в окружении близких в хосписе, неподалёку от своего дома в Лондоне».

Позднее смерть Хворостовского подтвердила семья певца на его официальной странице в Facebook: «После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно скончался сегодня утром в окружении близких».

Умер Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Александрович Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Окончил Красноярский институт искусств. В 1985—1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

После победы в 1989-м в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе имел с 1990 года ангажементы в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), Баварская государственная опера, Munich State Opera, Берлинская государственная опера, Ла Скала (Милан), Венская государственная опера, Театр Колон (Буэнос-Айрес), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Лирическая опера в Чикаго, оперная сцена Зальцбургского фестиваля, Мариинский театр, «Новая Опера». С Валерием Гергиевым и оркестром Мариинского театра записал вокальный цикл «Песни и пляски смерти» Модеста Мусоргского и оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова (партия Григория Грязного).

В честь Дмитрия Хворостовского назван астероид (7995) Khvorostovsky.
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Умер Дмитрий Хворостовский фотографии
Умер Дмитрий Хворостовский фотографии
Умер Дмитрий Хворостовский фотографии
Умер Дмитрий Хворостовский фотографии
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№ 2
рыжий кот рыжий кот   22.11.2017 - 15:00
Настоящий был. Настоящий Человек, Настоящий Великий Артист. Светлая память. читать далее>>
№ 1
Aida0.2   22.11.2017 - 14:29
Ужас! Я так надеялась, верила, что он сможет победить болезнь. Гордость российской оперной сцены. Любим и скорбим. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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