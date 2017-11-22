Умер Дмитрий Хворостовский

Сегодня, 22 ноября
, в Лондоне после продолжительной болезни в возрасте 55
лет скончался выдающийся оперный певец, заслуженный артист РСФСР и народный артист России Дмитрий Хворостовский
.
Информационное агентство ТАСС опубликовало официальное сообщение исполнительного вице-президента 21C Media Group Шона Майкла Гросса
, являвшегося официальным представителем артиста в британской столице: «С глубоким прискорбием сообщаем, что 22 ноября в 3:20 в Лондоне не стало Дмитрия Александровича Хворостовского, всеми любимого оперного баритона, замечательного мужа, отца, сына и друга. Он скончался после двух с половиной лет борьбы с тяжелой болезнью — раком мозга. Последние дни певец провёл в окружении близких в хосписе, неподалёку от своего дома в Лондоне».
Позднее смерть Хворостовского подтвердила семья певца на его официальной странице в Facebook: «После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно скончался сегодня утром в окружении близких».
Дмитрий Александрович Хворостовский
родился 16 октября 1962
года в Красноярске. Окончил Красноярский институт искусств. В 1985—1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета
.
После победы в 1989-м в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе имел с 1990 года ангажементы в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден
(Лондон), Баварская государственная опера
, Munich State Opera
, Берлинская государственная опера
, Ла Скала
(Милан), Венская государственная опера
, Театр Колон
(Буэнос-Айрес), Метрополитен-опера
(Нью-Йорк), Лирическая опера в Чикаго
, оперная сцена Зальцбургского фестиваля
, Мариинский театр
, «Новая Опера»
. С Валерием Гергиевым
и оркестром Мариинского театра записал вокальный цикл «Песни и пляски смерти» Модеста Мусоргского
и оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова
(партия Григория Грязного).
В честь Дмитрия Хворостовского назван астероид (7995) Khvorostovsky.
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