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Владимир Спиваков посвятит концерт оперной музыки памяти Дмитрия Хворостовского

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Новости театра >>
23 ноября 2017
Концерт Владимира Спивакова будет посвящен Дмитрию Хворостовскому. В вечере памяти примут участие Хибла Герзмава, Алексей Татаринцев и Национальный филармонический оркестр России.

«Уход из жизни Дмитрия Хворостовского – это огромная потеря как для российского, так и для мирового искусства, – цитирует Спивакова пресс-служба Московского международного Дома музыки. – Мы дружили с ним, много вместе выступали – и в России, и за границей. Его уход затронул сердца миллионов людей, и память о нем сохранится на очень долгое время».

На концерте, который пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 23 ноября, прозвучат фрагменты из опер Беллини, Доницетти, Верди и Пуччини.

Хворостовский ушел из жизни 22 ноября после продолжительной борьбы с раком мозга.
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Владимир Спиваков посвятит концерт оперной музыки памяти Дмитрия Хворостовского фотографии
Владимир Спиваков посвятит концерт оперной музыки памяти Дмитрия Хворостовского фотографии
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