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«Сатирикон», Театр Наций и Геликон-опера получат президентские гранты в 2018 году

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24 ноября 2017
Объем грантовой поддержки в области культуры с 2018 года будет увеличен до 8 млрд рублей. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В прошлом году сумма прездентского гранта составляла 5,3 млрд.

«Сатирикон», Театр Наций и Геликон-опера получат президентские гранты в 2018 году
фото: Геликон-опера

Среди культурных площадок, которые получат гранты в 2018 году – Московский художественный академический театр имени Горького, Государственный театр наций, театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Государственный академический народный ансамбль «Россия» имени Зыкиной, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Омская филармония и Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге.
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