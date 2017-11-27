Юрий Бутусов возглавил театр имени Ленсовета

Известный театральный режиссёр Юрий Бутусов
назначен художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета
.
«20 ноября 2017 года Юрий Николаевич Бутусов стал художественным руководителем театра, подписав контракт с комитетом по культуре правительства Санкт-Петербурга», —
опубликовала сообщение пресс-служба театра на его официальном сайте
.
Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961
года в Гатчине. В 1996-м по окончании режиссёрского факультета Санкт-Петербургской академии театрального искусства был приглашён на работу в театр Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек» Георга Бюхнера
, отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит». В 1997-м на сцене театра была сделана новая редакция спектакля «В ожидании Годо»
, получившая «Золотую маску».
Много и успешно работал в Москве, ставил спектакли в Южной Корее, Польше, Норвегии и Болгарии. Обладатель премий «Чайка», «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». С февраля 2011 года являлся главным режиссёром театра имени Ленсовета.
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