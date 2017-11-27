ревью

Новости кино Роберт Киркман превратит игру Summoners War в анимационный сериал Игровая вселенная также обзаведётся серией комиксов.

Новости кино Алексея Кравченко заменили «Канцелярской крысой» В Санкт-Петербурге стартовали съёмки нового многосерийного детектива НТВ.

Новости театра Юрий Бутусов возглавил театр имени Ленсовета Известный театральный режиссёр стал художественным руководителем родного театра.

Новости кино Ленни Джеймс испугается «Ходячих мертвецов» Актёр перешёл из оригинального сериала в спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов».

Рецензии на спектакли «Старый дом» в ЦДР: И в вечном сговоре с людьми Владимир Панков продолжает возвращать на сцену гуманную интонацию длинных 70-х

Ролики фильмов «Джуманджи: зов джунглей» Джуманджи теперь видеоигра, но героям фильма от этого не слаще.

Ролики фильмов «Девушка с косой» Новогодняя комедия при участии Федора и Виктора Добронравовых и Полины Ауг с косой.

Ролики фильмов «Цепной пёс» Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Джон Малкович и их боевой пес по кличке Де Ниро загнаны полицией в ловушку на складе.

Фестивальная колонка Potential Fest: Народ выбирает Гошу Куценко Итоги фестиваля короткометражного кино

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