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Юрий Бутусов возглавил театр имени Ленсовета

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Новости театра >>
27 ноября 2017
Известный театральный режиссёр Юрий Бутусов назначен художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.

Юрий Бутусов

«20 ноября 2017 года Юрий Николаевич Бутусов стал художественным руководителем театра, подписав контракт с комитетом по культуре правительства Санкт-Петербурга», — опубликовала сообщение пресс-служба театра на его официальном сайте.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В 1996-м по окончании режиссёрского факультета Санкт-Петербургской академии театрального искусства был приглашён на работу в театр Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек» Георга Бюхнера, отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит». В 1997-м на сцене театра была сделана новая редакция спектакля «В ожидании Годо», получившая «Золотую маску».

Много и успешно работал в Москве, ставил спектакли в Южной Корее, Польше, Норвегии и Болгарии. Обладатель премий «Чайка», «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». С февраля 2011 года являлся главным режиссёром театра имени Ленсовета.
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