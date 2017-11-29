Мария Шукшина дебютирует на театральной сцене в постановке по сюжету отца

Киноактриса Мария Шукшина впервые выйдет на театральную сцену, чтобы исполнить роль Любы Байкаловой, которую 43 года назад в фильме «Калина красная» сыграла ее мать – Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщает пресс-служба театра «Русская песня».
«Эта история про ту открытость, которой сейчас не хватает, про вечный поиск лучшей жизни, про человека, который хочет насытиться эмоционально, но обретает удовлетворение и настоящее счастье в покое, находит приют на родной земле, – цитирует режиссера пресс-служба. – Моя главная задача уйти от Шукшина хрестоматийного. На основе его текста рассказать свою историю, добиться того, чтобы у зрителей не возникало желания сравнивать спектакль с известным фильмом».
Музыкальное сопровождение постановки организуют Надежда Бабкина и коллективы театра.
Фильм «Калина красная» вышел на экраны страны в 1974 году. В картине Василий Шукшин выступил как сценарист, режиссёр и актер. По сюжету главный герой Егор Прокудин спустя долгие годы заключения выходит из тюрьмы и приезжает в деревню, где живет незнакомка Люба, с которой он переписывался. Прокудин решает навсегда порвать с прошлым: теперь у него есть друзья, работа. Он любит Любу - и, кажется, счастлив. Однако дружки из прошлой жизни не собираются мириться с его свободой...
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