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Геральт из Ривии запел

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Новости театра >>
4 ноября 2017
Пока кинематографисты и телеканалы раздумывают над экранизацией «Ведьмака», а CD Projekt почивает на лаврах игровой трилогии и трудится над совершенно другим проектом, в музыкальном театре имени Дануты Бадушковой, расположенном в польском городе Гдыня, вовсю идёт подготовка к премьере мюзикла, основанного на произведениях Анджея Сапковского.



Как сообщает сайт Eurogamer, ссылаясь на помощника режиссёра Павла Берначяка, на сцене будет задействован 51 человек, включая актёров, танцоров, акробатов и исполнителей брейк-данса. И это не считая полноценного оркестра в оркестровой яме. Основой для постановки послужили пять рассказов из сборников «Последнее желание» и «Меч Предназначения». Геральт, Цири, Йеннефер и Лютик прилагаются.

Геральт из Ривии запел

Премьера шоу о Геральте из Ривии, которое будет идти на главной сцене, состоится 16 ноября. Всего запланировано 20 спектаклей, которые, помимо ноябрьской премьеры, будут представлены зрителям в январе, феврале, марте и мае.
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Геральт из Ривии запел фотографии
Геральт из Ривии запел фотографии
Геральт из Ривии запел фотографии
Геральт из Ривии запел фотографии
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В Вахтангова - пополнение!

В Вахтангова - пополнение!

2 ноября в 15:00 состоится презентация Симоновской сцены Театра имени Евгения Вахтангова (Калошин пер., 10, стр. 2) после проведённого капитального ремонта.
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