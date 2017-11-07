Рок-опера «Преступление и наказание» переедет в «Россию»

26 ноября постановка, чья премьера состоялась в Театре мюзикла в марте прошлого года, отметит на новой площадке своё 100-е представление. Первый блок показов продлится до 3 декабря.
Рок-опера представляет собой современный взгляд на классический роман. Кончаловский переносит героев в Петербург конца ХХ века, где, так же как и во времена Достоевского, героев мучают проблемы человеческой свободы, социальной справедливости, жертвенности и нравственного долга. По словам режиссёра, данная постановка — «сложнейший философский материал, требующий колоссального исполнительского таланта. Тут нельзя ошибиться, тут трудно скрыть отсутствие таланта — актёрского, музыкального, хореографического. Это требует колоссального профессионализма от исполнителей».
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