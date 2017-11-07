В «Ленкоме» покажут спектакль по прозе Михаила Жванецкого

7 ноября
на сцене «Ленкома»
состоится единственный показ спектакля Григория Дитятковского «В осколках собственного счастья»
по произведениям Михаила Жванецкого
, который в столицу привезла труппа Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской
.
Согласно пресс-службе театра Комиссаржевской, постановка Дитятковского представляет собой размышление о «сегодня», о том, как и с кем мы живём, о том, как оцениваем и переоцениваем историю нашей страны, своё место в ней. О том, что сегодня является главным для каждого из нас, и о таких раздражающих понятиях, как совесть, честь, честность и скромность. О том, как жить в эпоху тотальной безграмотности и невежества. О мечтах, которые закончились и превратились в проекты… Афоризмы Жванецкого уже прочно вошли в наш быт, в нашу жизнь. Он – один из тех авторов, которым удаётся придать мысли лаконичную, саркастичную и абсолютно завершённую форму. И каждый в его зарисовках узнает себя.
Приступая к репетициям, Дитятковский по-своему «прочитал» произведения своего современника Михаила Жванецкого. Персонажи, собираясь на репетицию оркестра, рассказывают свои истории, которые сплетаются в прихотливую вязь жизни нашей страны: вчера, сегодня, завтра…
В постановке заняты Георгий Корольчук
, Ефим Каменецкий
, Ольга Белявская
, Евгения Игумнова
, Михаил Самочко
, Егор Бакулин
, Руслан Мещанов
и Марк Бек
.
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