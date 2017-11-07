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В «Ленкоме» покажут спектакль по прозе Михаила Жванецкого

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Новости театра >>
7 ноября 2017
7 ноября на сцене «Ленкома» состоится единственный показ спектакля Григория Дитятковского «В осколках собственного счастья» по произведениям Михаила Жванецкого, который в столицу привезла труппа Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Михаил Жванецкий

Согласно пресс-службе театра Комиссаржевской, постановка Дитятковского представляет собой размышление о «сегодня», о том, как и с кем мы живём, о том, как оцениваем и переоцениваем историю нашей страны, своё место в ней. О том, что сегодня является главным для каждого из нас, и о таких раздражающих понятиях, как совесть, честь, честность и скромность. О том, как жить в эпоху тотальной безграмотности и невежества. О мечтах, которые закончились и превратились в проекты… Афоризмы Жванецкого уже прочно вошли в наш быт, в нашу жизнь. Он – один из тех авторов, которым удаётся придать мысли лаконичную, саркастичную и абсолютно завершённую форму. И каждый в его зарисовках узнает себя.

Приступая к репетициям, Дитятковский по-своему «прочитал» произведения своего современника Михаила Жванецкого. Персонажи, собираясь на репетицию оркестра, рассказывают свои истории, которые сплетаются в прихотливую вязь жизни нашей страны: вчера, сегодня, завтра…

В постановке заняты Георгий Корольчук, Ефим Каменецкий, Ольга Белявская, Евгения Игумнова, Михаил Самочко, Егор Бакулин, Руслан Мещанов и Марк Бек.
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