ревью

Новости театра Валерий Гергиев стал лауреатом премии Станиславского Награду ему присудили «За выдающийся вклад в развитие мирового музыкального театра».

Ролики фильмов Серж Танкян & IOWA — A Fine Morning To Die (OST «Легенда о Коловрате») Под какую музыку будет биться Коловрат. Клип на песню Сержа Танкяна, всемирно известного рок-музыканта и солиста группы System of A Down и солистки группы IOWA Кати Иванчиковой.

Новости кино «Тор: Рагнарек» показал лучший старт в IMAX Со 2 по 5 ноября картина демонстрировалась на 160 экранах, из которых 48 – экраны IMAX.

Новости кино Московский международный кинофестиваль состоится в апреле Смотр 2018 года перенесен из-за Чемпионата мира по футболу.

Обзор сериалов 45 лет в эфире: Лучшие сериалы HBO И немного о том, как и из чего сформировался облик современной телеиндустрии

Ролики фильмов «Смерть Сталина» Комедия о борьбе за власть после смерти вождя от авторов сатирического ситкома "В петле".