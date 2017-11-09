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Валерий Гергиев стал лауреатом премии Станиславского

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Новости театра >>
9 ноября 2017
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев стал лауреатом 22-й Международной премии Станиславского. Об этом сообщает ТАСС.

Награду ему присудили Награду ему присудили «За выдающийся вклад в развитие мирового музыкального театра».

Валерий Гергиев стал лауреатом премии Станиславского

В этом году жюри конкурса возглавил режиссёр Сергей Женовач, а среди членов судейской комиссии - театровед Алексей Бартошевич, режиссёр Алексей Бородин, актеры Олег Табаков и Валерий Баринов, вице-президент Международного фонда Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

Директор театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок также удостоен награды «За вклад в развитие театрального дела в России». Профессор школы-студии МХАТ Марина Брусникина и руководитель театра «Мастерская» Григорий Козлов победили в номинации «Театральная педагогика". Народная артистка России Алла Демидова и художественный руководитель Казанского театра Фарид Бикчентаев премированы «За вклад в развитие российского театрального искусства».

Премию «За вклад в развитие мирового театра» присудили голландскому режиссеру Иво ван Хове. Актеры Джуд Лоу и Энтони Шер получили награды «За выдающиеся достижения в мировом актерском искусстве».

Международная премия Станиславского присуждается ежегодно с 1994 года за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Церемония вручения премий в 2018 году будет приурочена к 155-летию со дня рождения Станиславского.
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