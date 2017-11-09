Валерий Гергиев стал лауреатом премии Станиславского

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев
стал лауреатом 22-й Международной премии Станиславского. Об этом сообщает ТАСС.
Награду ему присудили Награду ему присудили «За выдающийся вклад в развитие мирового музыкального театра».
В этом году жюри конкурса возглавил режиссёр Сергей Женовач
, а среди членов судейской комиссии - театровед Алексей Бартошевич
, режиссёр Алексей Бородин
, актеры Олег Табаков
и Валерий Баринов
, вице-президент Международного фонда Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.
Директор театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок
также удостоен награды «За вклад в развитие театрального дела в России». Профессор школы-студии МХАТ Марина Брусникина
и руководитель театра «Мастерская» Григорий Козлов
победили в номинации «Театральная педагогика". Народная артистка России Алла Демидова
и художественный руководитель Казанского театра Фарид Бикчентаев
премированы «За вклад в развитие российского театрального искусства».
Премию «За вклад в развитие мирового театра» присудили голландскому режиссеру Иво ван Хове. Актеры Джуд Лоу
и Энтони Шер
получили награды «За выдающиеся достижения в мировом актерском искусстве».
Международная премия Станиславского присуждается ежегодно с 1994 года за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Церемония вручения премий в 2018 году будет приурочена к 155-летию со дня рождения Станиславского
.
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