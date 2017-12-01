«Парижанка» Ума Турман дебютировала на Бродвее

Ума Турман впервые сыграла в театре: актриса исполнила главную женскую роль в постановке создателя «Карточного домика» Бо Уиллимона.
В центре сюжета – влиятельная вашингтонская пара: адвокат Марк (Джош Лукас), который стремится стать генеральным прокурором США, и его жена Хлоя (Ума Турман).
фото: Matthew Murphy
«Работа обеспечила Тома хорошо оборудованным таунхаусом, а Хлою – достаточным временем для отдыха, чтобы побаловаться страстью к искусству, кино и любовнику Питеру (Мартон Чокас), супер-богатому банкиру с прямыми контактами в Белом доме», – пишет издание Deadline о постановке.
Брак, политика и деньги – все смешалось в одной пьесе, премьера которой состоялась 30 ноября.
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