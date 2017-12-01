Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Парижанка» Ума Турман дебютировала на Бродвее

1 декабря
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
1 декабря 2017
Ума Турман впервые сыграла в театре: актриса исполнила главную женскую роль в постановке создателя «Карточного домика» Бо Уиллимона.

В центре сюжета – влиятельная вашингтонская пара: адвокат Марк (Джош Лукас), который стремится стать генеральным прокурором США, и его жена Хлоя (Ума Турман).

«Парижанка» Ума Турман дебютировала на Бродвее
фото: Matthew Murphy

«Работа обеспечила Тома хорошо оборудованным таунхаусом, а Хлою – достаточным временем для отдыха, чтобы побаловаться страстью к искусству, кино и любовнику Питеру (Мартон Чокас), супер-богатому банкиру с прямыми контактами в Белом доме», – пишет издание Deadline о постановке.

Брак, политика и деньги – все смешалось в одной пьесе, премьера которой состоялась 30 ноября.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Джош ЛукасУма Турман

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Эдуард Дмитриев
30 ноября ушёл из жизни режиссёр Эдуард Дмитриев.
Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Нина Антонова
Манана Гогитидзе
Александр Давыдов (V)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Лео Гордон
Карла Дель Поджо
Деннис Кристофер
Люси Лью
Бритни Спирс
Уоррен Уильям
Джули Харрис
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

Легенда о Коловрате
исторический фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2017
Город Кошек
фильм о животных
Турция, США, Германия, 2016
Максимальный удар
боевик, комедия
Россия, США, 2017
Атлантида
научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Испания, Франция, 2017
Дыши ради нас
биография, драма
Великобритания, 2017
И смех, и грех
комедия
Франция, 2017
Иностранец
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, Китай, 2017
Колобанга. Привет, Интернет!
детский фильм, фэнтези
Россия, 2017
Конверт
мистика, триллер
Россия, 2017
Натуральные упыри
боевик, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Она
драма, триллер
Казахстан, 2017
Проклятие Хопвелл
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«Смолфут»
Ролики фильмов

«Смолфут»

Молодой находчивый йети сталкивается с тем, что по его глубокому убеждению, не существует – человеком.
«ЁЛКИ APP»
Ролики фильмов

«ЁЛКИ APP»

Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»