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В Большом театре состоялась премьера балета Кирилла Серебренникова «Нуреев»

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Новости театра >>
10 декабря 2017
9 декабря на Исторической сцене Большого театра состоялась долгожданная премьера балета «Нуреев», режиссёром которого выступил Кирилл Серебренников. В конце на поклон все артисты вышли в футболках с фотографией Серебренникова и надписью «Свободу режиссёру», поскольку он не смог посетить премьерный показ из-за домашнего ареста.

В Большом театре состоялась премьера балета Кирилла Серебренникова «Нуреев»
фото: Mladen Antonov

Представление должно было рассказать всю историю жизни выдающегося танцовщика и хореографа XX века Рудольфа Нуреева и представить сразу несколько эпох, в которых жил артист. «Это жизнь в одном балете», – говорил Кирилл Серебренников, но как позже уточнил хореограф Юрий Посохов, спектакль представляет собой «вспышки жизни Нуреева, не документальный, а скорее сюрреалистический "фильм"».

На постановку пришли многие деятели культуры и политики. Их восторженные комментарии после просмотра процитировали агентства ТАСС и РИА Новости, а также большинство СМИ.

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил большое значение балета: «Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие. Я не увидел в постановке ничего провокационного».

«В @BolshoiOfficial долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере», – посетовал экс-министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«"Нуреев" в Большом театре. Поразительные таланты на сцене, половина элиты в зале, а режиссер — под домашним арестом. Россия как она есть», – цитирует слова корреспондента The Guardian Шона Уокера «Новая газета».

Владимир Жириновский

«Постановка наделала много шума из-за споров в обществе, как её воспринимать. С одной стороны, речь идет о всемирно известном, выдающемся артисте, с другой – у него очень сложная и неоднозначная судьба. Рудольф Нуреев не нашел покоя на родине и сбежал за границу, а его личная жизнь и сегодня вызывает массу споров. Именно из-за этого премьера, которая должна была состояться еще летом, была отложена.
Я уже тогда выступил в поддержку режиссера спектакля, постановщиков, Большого театра, где должен был состояться показ. Я бы с депутатами с удовольствием посмотрел спектакль еще на генеральном прогоне, чтобы мы могли первыми заявить, что это абсолютно нормальная постановка и ничего неприличного или запретного в ней нет.
В культуру вообще не нужно вторгаться. Пусть идет любая дискуссия, пусть все спектакли показывают, пусть будет свобода слова. А то у нас чуть что находятся те, кто хотят запретить. Этого не должно быть, пусть художники творят. Я предлагал и Кирилла Серебренникова пустить посмотреть "Нуреева". Во многом это его детище, и он заслуживает на это право.
В этом смысле мы должны выработать правильное понимание демократии. Исходить нужно из того, что в принципе нежелательно вообще что-либо запрещать», – написал в Telegram Владимир Жириновский.

«Премьера запрещённого Нуреева в Большом. Весь бомонд, чиновники, бизнесмены... Все кричат "браво". Ставят хэштеги и чекинятся. Посохов, Артисты и постановщики выходят в майках с портретами Кирилла. И всё это очень хорошо, но безумно грустно. Потому что мы все так мало можем сделать и так бессильны перед этой несправедливостью.... А в балете я так и не поняла, что такого запретного? Голый танец во время фотосессии Аведону на стуле? Трансвеститы? Красно-кровавая подпись Кирилла под чёрным жутким граффити "Вор"?», – высказала своё мнение Ксения Собчак.

Владимир Познер

«Это явление. Вообще ставить такое часто невозможно, это будут очень редко показывать. Я считаю, что это выдающийся балет, выдающийся», – процитировало Владимира Познера агентство ТАСС.

«Второй акт, мне кажется, просто превосходный. Мне очень нравится музыкальная часть, как она сделана. Количество текста мне показалось преувеличенным: не нужно было этого бесконечного перечисления лотов. Публика будет с удовольствием и интересом смотреть», – поделилась впечатлениями Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина.

«Спектакль "Нуреев" Кирилла Серебренникова меняет представление о возможностях сегодняшнего театра, в особенности, о возможностях классического балета. Не первый раз театральные работы Кирилла вызывают восхищение его способностью раскрывать новые грани театра, выходить за его пределы, менять правила и законы жанров.
Спектакль сложный, многослойный, умный, что не исключает огромной визуальной радости при виде изумительного балета, элегантного оформления, виртуозности труппы. Прекрасная музыка Демуцкого. Это событие мирового уровня», — отметила писательница Людмила Улицкая.

Рената Литвинова

«Это очень грустный спектакль. Я не вижу в нём ничего такого, чтобы ему мешало быть здесь на этой сцене. Такие неистовые артисты, такие драматические коллизии пошли на пользу этому спектаклю», — приводит слова актрисы Ренаты Литвиновой РИА Новости.

«Замечательный спектакль, очень понравился. Настоящий современный язык, который может транслировать художественные мысли, эмоциональный. Этот спектакль будет жить и путешествовать по миру, находить понимание. Он трогательный, живой, красивый, масштабный, здорово придуманный. В нём всё есть. Настоящий Большой театр», — рассказал продюсер Александр Роднянский.

Постановку высоко оценили и знатоки театра. В частности, балетный критик «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова считает, что «Нуреев» — лучшее, что произвёл мировой театр в XXI веке. А Майя Крылова в рецензии, опубликованной на сайте Газета.ru, отметила, что «по накалу "скандальных" страстей атмосфера вокруг "Нуреева" тянет на голливудский блокбастер», а сам балет представляет собой «историю прыжка к свободе». При этом критик сосредоточила своё внимание на аукционе, на котором продаются вещи мастера. По словам критика, в данном балете «это драматургически работает» и приводит «к реально трогающему финалу, когда на аукционе продают последний лот — дирижерскую палочку». В роли Аукциониста, кстати, задействован Игорь Верник.

Рудольф Нуреев
фото: Dominique Faget

Скандал вокруг постановки развернулся летом. Премьера должна была состояться ещё в июле уходящего года, но затем её перенесли на май 2018-го.

«Сначала была идея не откладывать спектакль, репетировать неделю. Сначала была идея перенести на сезон 2018/2019. Но после прогона спектакля "Нуреев" я понял, что надолго откладывать спектакль нельзя. 4-5 мая 2018 года планируем премьеру», - сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин на брифинге, состоявшемся 10 июля.

Причиной переноса оказалась неготовность спектакля. Урин рассказал, что репетиции начались в конце января, но в связи с тем, что с января по февраль время для труппы выдалось «достаточно трудным» (проводился фестиваль по случаю юбилея Юрия Григоровича и все артисты были полностью заняты), а в конце мая труппа уехала на гастроли в Японию и вернулась только за 20 дней до премьеры, балет оказался неподготовлен.

Владимир Урин

«Смотрим один прогон по качеству балета – я не говорю о том, что сделал Кирилл Семёнович, – и понимаем, что это сделано плохо», – отметил Урин.

Он уточнил, что претензии были не к хореографии, а к качеству исполнения, так как «в спектакле Серебренникова очень важны смысловые акценты, человеческие аспекты в отношении героев», чего и не хватило руководству Большого в том виде, в котором спектакль показали на прогоне 7 июля.

По словам гендиректора, решение об отмене премьеры было принято совместно с Посоховым и Серебренниковым.

После отмены премьеры 8 июля на сайте Большого театра появилось уведомление о том, что билеты на спектакль «Нуреев» будут действительный на балет «Дон Кихот», который и будет показан на Исторической сцене театра с 11 по 14 июля (в даты запланированной премьеры «Нуреева»).

Кирилл Серебренников

Об отмене премьеры спектакля «Нуреев» стало известно 8 июля. Тогда же многие критики и эксперты связали это с двумя причинами. Первая – дело против бывшего руководства «Седьмой студии» Юрия Итина, Алексея Малобродского и Нины Масляевой. Следствие считает, что сотрудниками труппы были расхищены средства, выделенные на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», которого, по версии прокурора, возможно, не существует, однако именно этой постановкой закрыл сезон «Гоголь-центр» Серебренникова.

Вторая причина, называвшаяся экспертами, – гомосексуальные сцены (важной частью сюжетной линии должна была стать любовь Рудольфа Нуреева к известному датскому танцовщику Эрику Бруну). Генеральный директор Большого театра отметил, что художественное оформление спектакля «Нуреев» не будет подвергаться изменениям, а сама постановка, по мнению Владимира Урина, «будет иметь неоднозначную оценку» и вызовет споры. Впоследствии, после ареста Кирилла Серебренникова постановка и вовсе оказалась под большим вопросом, нор всё-таки она увидела свет.

О том, что в июле 2017-го планируется премьера спектакля об известном балетмейстере, было сообщено в мае 2016 года, когда Большой театр анонсировал планы на сезон. За постановку спектакля отвечала команда (Серебренников, Посохов и композитор Илья Демуцкий), которая в 2015 году представила балет «Герой нашего времени», завоевавший успех.
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