ревью

Продюсер «Привидения» Брюс Рубин: работа над мюзиклом длилась семь лет и стала «одним из величайших удовольствий в жизни»

После реконструкции площадка будет работать 24 часа в сутки.

«Октябрь» превратят в первый российский кинокластер

Популярный мультфильм производства студии DreamWorks Animation продолжится на Netflix в виде анимационного сериала.

Каждый день она просыпается, чтобы умереть.

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Застава, контрабас и свингеры: как дела у украинского кино

В этом году в украинский прокат вышло 34 фильма местного производства, в будущем году планируется не меньше