Продюсер «Привидения» Брюс Рубин: работа над мюзиклом длилась семь лет и стала «одним из величайших удовольствий в жизни»

Голливудский сценарист Брюс Джоэл Рубин, создатель легендарного фильма «Привидение» заявил, что работа над мюзиклом по мотивам кинокартины стала одной из самых запоминающихся и приятных в его жизни.
По словам Рубина, после успеха фильма он решил поставить точку: отказывался от предложений снять сиквел или поставить мюзикл. Однако Дэвиду Гарфинклу и Колину Инграму все-таки удалось уговорить его начать работу над постановкой.
«Последовал очень долгий процесс создания мюзикла: семь лет! Предстояло найти режиссёра, актёров, танцоров, певцов, но это было так весело! Это было одно из величайших удовольствий в моей жизни», — отметил Рубин.
фото: пресс-служба
По словам сценариста, у постановки есть особый «универсальный голос». «Он понятен каждому зрителю, вне зависимости от его политических взглядов или интеллектуальных способностей. Этот мюзикл просто проникает в ваше сердце и вызывает живые эмоции», — добавил он.
Мюзикл «Привидение» – культовая история о настоящей любви и неподдельных чувствах даже после смерти, стирающая границы между реальностью и фантастикой. Постановка создана по мотивам легендарного одноименного кинофильма 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг в главных ролях. Картина, покорившая сердца миллионов зрителей и завоевавшая премию «Оскар», получила новую жизнь на сцене театров Вест-Энда и Бродвея. Российская премьера мюзикла состоялась 7 октября на сцене театра МДМ и стала самой громкой в этом театральном сезоне.
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