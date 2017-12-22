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Юрий Бутусов поставил вторую версию «Гамлета»

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Новости театра >>
22 декабря 2017
Сегодня, 22 декабря, на Большой сцене театра имени Ленсовета состоится премьера нового спектакля Юрия Бутусова «Гамлет». Это уже второе обращение известного театрального режиссёра к классической пьесе Уильяма Шекспира.


Согласно информации, опубликованной на сайте театра, в образе датского принца предстанет Лаура Пицхелаури, роль Офелии одновременно сыграют Юстина Вонщик и Фёдор Пшеничный, Сергей Перегудов станет Клавдием, а Евгения Евстигнеева — Гертрудой.

«Постановка будет только по пьесе "Гамлет" без включения фрагментов из других произведений Шекспира, но не весь авторский текст использован в спектакле. В постановке будет использована разная музыка, она здесь очень важна», — процитировало Бутусова агентство РИА Новости.

Впервые к знаменитой шекспировской пьесе режиссёр обратился в 2005 году, выпустив спектакль на сцене МХТ имени Чехова. Кроме того, на счету Бутусова ещё несколько постановок по другим произведениям классика: «Макбет.Кино», «Отелло», «Ричард III», «Король Лир», «Мера за меру» и «Ромео и Джульетта».
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Юрий Бутусов возглавил театр имени Ленсовета
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театральная премьера
персоны
Юрий БутусовЮстина ВонщикЕвгения ЕвстигнееваСергей ПерегудовЛаура Пицхелаури
театры
МХТ им. А.ЧеховаТеатр имени Ленсовета

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