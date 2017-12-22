Юрий Бутусов поставил вторую версию «Гамлета»

Сегодня, 22 декабря
, на Большой сцене театра имени Ленсовета
состоится премьера нового спектакля Юрия Бутусова «Гамлет»
. Это уже второе обращение известного театрального режиссёра к классической пьесе Уильяма Шекспира
.
Согласно информации, опубликованной на сайте театра, в образе датского принца предстанет Лаура Пицхелаури
, роль Офелии одновременно сыграют Юстина Вонщик
и Фёдор Пшеничный
, Сергей Перегудов станет Клавдием, а Евгения Евстигнеева
— Гертрудой.
«Постановка будет только по пьесе "Гамлет" без включения фрагментов из других произведений Шекспира, но не весь авторский текст использован в спектакле. В постановке будет использована разная музыка, она здесь очень важна», —
процитировало Бутусова агентство РИА Новости.
Впервые к знаменитой шекспировской пьесе режиссёр обратился в 2005 году, выпустив спектакль
на сцене МХТ имени Чехова
. Кроме того, на счету Бутусова ещё несколько постановок по другим произведениям классика: «Макбет.Кино»
, «Отелло»
, «Ричард III»
, «Король Лир»
, «Мера за меру»
и «Ромео и Джульетта»
.
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