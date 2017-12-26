Кончаловский, Высоцкая и Домогаров – лауреаты премии правительства РФ в области культуры

Как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 правительственных премий в размере 2 млн рублей каждая.
фото: Елена Лапина
Лауреатами стали также художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов и создатели Академии кинематографического и театрального искусства Сурен Шаумян и Алексей Литвинов.
Премии удостоены и создатели фильма «Конец прекрасной эпохи» под руководством режиссера Станислава Говорухина, комиссар российского павильона Венецианской биеннале современного искусства Семен Михайловский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и кураторы выставки «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения».
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