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Кончаловский, Высоцкая и Домогаров – лауреаты премии правительства РФ в области культуры

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Новости театра >>
26 декабря 2017
Режиссер Андрей Кончаловский, а также актеры Юлия Высоцкая и Александр Домогаров удостоены премии правительства за 2017 год. Награда присуждена за постановку трилогии по пьесам А. П. Чехова на сцене театра имени Моссовета.

Как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 правительственных премий в размере 2 млн рублей каждая.

Кончаловский, Высоцкая и Домогаров – лауреаты премии правительства РФ в области культуры
фото: Елена Лапина

Лауреатами стали также художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов и создатели Академии кинематографического и театрального искусства Сурен Шаумян и Алексей Литвинов.

Премии удостоены и создатели фильма «Конец прекрасной эпохи» под руководством режиссера Станислава Говорухина, комиссар российского павильона Венецианской биеннале современного искусства Семен Михайловский, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и кураторы выставки «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения».
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персоны
Юлия ВысоцкаяСтанислав ГоворухинАлександр ДомогаровАндрей КончаловскийРудольф Фурманов

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