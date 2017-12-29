Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театр имени Бориса Покровского станет частью Большого

29 декабря
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2017
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
29 декабря 2017
Московский камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского войдет в состав Государственного академического Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

«Я думаю, излишне говорить об историческом генезисе этого решения, все мы знаем, что и Борис Покровский, и Геннадий Рождественский были более полувека лидерами Большого театра, в данном случае это объединение вполне естественное», — цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Мединского.

Театр имени Бориса Покровского станет частью Большого
фото: Алексей Надёжин

Реорганизацию планируется осуществить к июню 2018 года. «До этого момента, до конца текущего сезона, Театр Покровского продолжит работу в прежнем режиме как самостоятельный коллектив и осуществит все намеченные планы», — добавил он.

При министерстве будет создана трехсторонняя комиссия, в которую войдут представители ведомства и руководства театров, для решения спорных вопросов.

В свою очередь, генеральный директор Большого театра Владимир Урин заверил, что приложит все усилия, чтобы «переход произошел безболезненно для творческого коллектива театра». По его словам, все работники перейдут в Большой театр с сохранением должностей, за исключением директора и главного бухгалтера.

«Я имел счастье работать вместе с Покровским в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, поэтому совершенно естественно, что всё, что будет происходить здесь в плане объединения, — для меня одна из серьезных человеческих и этических задач», — заявил Урин.

Выдающийся советский и российский оперный режиссер Борис Покровский был главным режиссером Большого театра, где поставил 41 спектакль. Свой театр он основал в 1972 году. основал свой театр. Сейчас должность музыкального руководителя театра занимает Геннадий Рождественский.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Симакин
26 декабря ушёл из жизни театральный режиссёр Виктор Симакин.
Владимир Шаинский
25 декабря ушел из жизни композитор Владимир Шаинский.

День рождения >>

Всеволод Абдулов
Елена Аминова
Индра Брике
Тимур Казнов
Екатерина Кистень
Эдуард Марцевич
Сергей Проханов
Дарья Семёнова
Виктор Тарасов
Элисон Бри
Леонор Варела
Тед Дэнсон
Джуд Лоу
Диего Луна
Барбара Стил
Дженнифер Эль
все родившиеся 29 декабря >>

Афиша кино >>

Праздничный переполох
комедия
Бельгия, Канада, Франция, 2017
Чудо-Юдо
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Движение вверх
драма, спортивный фильм
Россия, 2017
Три богатыря и принцесса Египта
детский фильм, приключения
Россия, 2017
Девушка с косой
комедия
Россия, 2017
Сламбер. Лабиринты сна
фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Мой любимый динозавр
боевик, приключения, семейное кино
Австралия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью