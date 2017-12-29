Театр имени Бориса Покровского станет частью Большого

Московский камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского войдет в состав Государственного академического Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
«Я думаю, излишне говорить об историческом генезисе этого решения, все мы знаем, что и Борис Покровский, и Геннадий Рождественский были более полувека лидерами Большого театра, в данном случае это объединение вполне естественное», — цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Мединского.
фото: Алексей Надёжин
Реорганизацию планируется осуществить к июню 2018 года. «До этого момента, до конца текущего сезона, Театр Покровского продолжит работу в прежнем режиме как самостоятельный коллектив и осуществит все намеченные планы», — добавил он.
При министерстве будет создана трехсторонняя комиссия, в которую войдут представители ведомства и руководства театров, для решения спорных вопросов.
В свою очередь, генеральный директор Большого театра Владимир Урин заверил, что приложит все усилия, чтобы «переход произошел безболезненно для творческого коллектива театра». По его словам, все работники перейдут в Большой театр с сохранением должностей, за исключением директора и главного бухгалтера.
«Я имел счастье работать вместе с Покровским в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, поэтому совершенно естественно, что всё, что будет происходить здесь в плане объединения, — для меня одна из серьезных человеческих и этических задач», — заявил Урин.
Выдающийся советский и российский оперный режиссер Борис Покровский был главным режиссером Большого театра, где поставил 41 спектакль. Свой театр он основал в 1972 году. основал свой театр. Сейчас должность музыкального руководителя театра занимает Геннадий Рождественский.
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