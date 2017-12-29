Театр имени Бориса Покровского станет частью Большого

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Московский камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского войдет в состав Государственного академического Большого театра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.», — цитирует пресс-служба главу ведомстваРеорганизацию планируется осуществить к июню 2018 года. «», — добавил он.При министерстве будет создана трехсторонняя комиссия, в которую войдут представители ведомства и руководства театров, для решения спорных вопросов.В свою очередь, генеральный директор Большого театразаверил, что приложит все усилия, чтобы «переход произошел безболезненно для творческого коллектива театра». По его словам, все работники перейдут в Большой театр с сохранением должностей, за исключением директора и главного бухгалтера.», — заявил Урин.Выдающийся советский и российский оперный режиссер Борис Покровский был главным режиссером Большого театра, где поставил 41 спектакль. Свой театр он основал в 1972 году. основал свой театр. Сейчас должность музыкального руководителя театра занимает Геннадий Рождественский.