Николай Коляда отмечает 60-летие

Сегодня, 4 декабря
, известный советский и российский драматург, сценарист, театральный режиссёр, актёр, прозаик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Николай Коляда
отмечает своё 60
-летие.
Николай Владимирович Коляда
родился 4 декабря 1957
года в селе Пресногорьковка Ленинского района Кустанайской области (Казахская ССР) в семье работников совхоза. В 1977-м по окончании Свердловского театрального училища поступил в труппу Свердловского театра драмы
, где проработал в качестве актёра до 1983 года. Ставил спектакли на сценах Свердловского экспериментального театра-студии «Галёрка»
, театра «Бенефис»
, Екатеринбургского театра кукол
, «Современника»
и немецкого театра Casa Nova — Junges Schauspiel Essen
. В 2017-м сыграл одну из ролей в фильме Сергея Лозницы «Кроткая»
.
В 1982-м написал свою первую пьесу «Дом в центре города»
. В настоящий момент на его счету более 90
драматургических произведений, среди которых особое место занимают «Мурлин Мурло»
, «Полонез Огинского»
, «Рогатка»
и «Персидская сирень»
. Его пьесы ставят не только в России, но и за рубежом. В частности, Галина Волчек
поставила «Мурлин Мурло» и «Мы едем, едем…»
, Роман Виктюк
— «Полонез Огинского» и «Рогатку», а Сергей Арцибашев
— «Сказку о мёртвой царевне»
и «Курицу»
. Последняя была экранизирована Валентином Ховенко
в 1991 году.
С 1994 года преподаёт в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе «Драматургия». В 2001-м создал В Екатеринбурге свой собственный театр под названием «Коляда-театр»
, на сцене которого поставил 20 спектаклей.
Обладатель нескольких наград, среди которых международная премия им. К. С. Станиславского, премия Екатеринбургского отделения СТД РФ за активную и плодотворную работу в области драматургии, две премии губернатора Свердловской области и приз фестиваля «Браво!» в номинации «Лучший постановщик в драматическом театре» за спектакль «Трамвай "Желание"»
.
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