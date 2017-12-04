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Николай Коляда отмечает 60-летие

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Новости театра >>
4 декабря 2017
Сегодня, 4 декабря, известный советский и российский драматург, сценарист, театральный режиссёр, актёр, прозаик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Николай Коляда отмечает своё 60-летие.

Николай Коляда отмечает 60-летие

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Ленинского района Кустанайской области (Казахская ССР) в семье работников совхоза. В 1977-м по окончании Свердловского театрального училища поступил в труппу Свердловского театра драмы, где проработал в качестве актёра до 1983 года. Ставил спектакли на сценах Свердловского экспериментального театра-студии «Галёрка», театра «Бенефис», Екатеринбургского театра кукол, «Современника» и немецкого театра Casa Nova — Junges Schauspiel Essen. В 2017-м сыграл одну из ролей в фильме Сергея Лозницы «Кроткая».

В 1982-м написал свою первую пьесу «Дом в центре города». В настоящий момент на его счету более 90 драматургических произведений, среди которых особое место занимают «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка» и «Персидская сирень». Его пьесы ставят не только в России, но и за рубежом. В частности, Галина Волчек поставила «Мурлин Мурло» и «Мы едем, едем…», Роман Виктюк — «Полонез Огинского» и «Рогатку», а Сергей Арцибашев«Сказку о мёртвой царевне» и «Курицу». Последняя была экранизирована Валентином Ховенко в 1991 году.

Николай Коляда отмечает 60-летие

С 1994 года преподаёт в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе «Драматургия». В 2001-м создал В Екатеринбурге свой собственный театр под названием «Коляда-театр», на сцене которого поставил 20 спектаклей.

Обладатель нескольких наград, среди которых международная премия им. К. С. Станиславского, премия Екатеринбургского отделения СТД РФ за активную и плодотворную работу в области драматургии, две премии губернатора Свердловской области и приз фестиваля «Браво!» в номинации «Лучший постановщик в драматическом театре» за спектакль «Трамвай "Желание"».
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Николай Коляда отмечает 60-летие фотографии
Николай Коляда отмечает 60-летие фотографии
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