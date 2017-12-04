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Обзор сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения-2»: Тоже очень странные дела Второй сезон сериала не до конца оправдал возложенных на него ожиданий

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Новости кино Мультфильм Уэса Андерсона «Собачий остров» откроет Берлинале 68-й Берлинский кинофестиваль пройдёт с 15 по 25 февраля.

Новости кино Джеймс Франко сыграет автора «Щедрого дерева» Актёр сам поставит фильм «Мальчик по имени Шел» о поэте и музыканте Шеле Силверстайне.

Новости кино Джеффри Раш покинул пост президента Австралийской академии кинематографа и телевидения Причиной послужил очередной харрасмент.

Новости театра Николай Коляда отмечает 60-летие Известный драматург и театральный режиссёр принимает поздравления.

Лайфстайл Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее любовь к Джигарханяну умерла Бывшая жена Армена Джигарханяна больше не уважает его

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