Мюзикл «Привидение» приглашает на мистический аудиотур «по ту сторону сцены»

В МДМ стартовал мистический аудиотур «Привидение: по ту сторону сцены», который продлится до конца декабря. Попасть на бэкстейдж мюзикла «Привидение» по мотивам легендарного фильма может каждый.
«В необыкновенное и волнующее путешествие в закрытый мир театра гостей сопроводит гостеприимный невидимый гид – привидение мюзикла. Он проведет своих гостей в хранилище декораций, гримерные и костюмерные цеха, в головокружительные пространства под самой крышей. Также посетители попадут в «святая святых» театра – на сцену, где узнают интересные факты о мюзикле», – рассказывает о театральном туре пресс-служба «Стейдж Энтертейнмент».
фото: Stage Entertainment
Приобрести билеты в места, куда не пускают «простых смертных», можно на сайте тура.
Мюзикл «Привидение» – культовая история о настоящей любви и неподдельных чувствах, стирающая границы между реальностью и фантастикой. Постановка создана по мотивам легендарного одноименного кинофильма 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг в главных ролях. Картина, покорившая сердца миллионов зрителей и завоевавшая премию «Оскар», получила новую жизнь на сцене театров Вест-Энда и Бродвея. Российская премьера мюзикла состоялась 7 октября на сцене театра МДМ и стала самой громкой в этом театральном сезоне.
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